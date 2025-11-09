انت الان تتابع خبر مكتب انتخابات البصرة يطوي صفحة الاقتراع الخاص: نستعد للحدث الأكبر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كحيط في تصريح لـ الخليج 365، إن "عمليات العدّ والفرز اليدوي تجري حالياً لمطابقتها مع النتائج الإلكترونية، بهدف التأكد من مدى التطابق والدقة في احتساب الأصوات"، مضيفاً أنه "بعد إكمال عمليات العد والفرز، تُملأ الاستمارات الخاصة، وتُنقل الصناديق والكاميرات إلى المخازن المختصة برفقة القوات الأمنية للحفاظ عليها".



وأشار إلى أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تواصل استعداداتها للحدث الأكبر، وهو يوم الاقتراع العام المقرر في 11 تشرين الثاني الجاري"، مبيناً أن جميع الفرق الفنية والإدارية في البصرة "أنهت مهامها بنجاح ضمن التصويت الخاص، وتستعد الآن للمرحلة المقبلة".

