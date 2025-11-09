اخبار العالم / اخبار العراق

إرسال أكثر من 90% من نتائج التصويت الخاص إلى سيرفرات المكتب الوطني

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي في بيان مقتضب، إن "نسبة إرسال نتائج التصويت الخاص إلى سيرفرات المكتب الوطني بلغت أكثر من 90% عبر نظام نقل النتائج (RTS)".

وأوضحت أن "عملية الإرسال جرت بانسيابية عالية من مراكز الاقتراع في عموم المحافظات".

وترسل النتائج إلكترونياً إلى سيرفرات المكتب الوطني في بغداد تمهيداً لعمليات المطابقة والتدقيق الفني.

