مؤشرات أولية: رئيس تحالف العزم مثنى السامرئي يتصدر نتائج التصويت الخاص في صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصدر للسومرية نيوز، إن "رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي تصدر النتائج في محافظة صلاح الدين بالتصويت الخاص، متقدماً على منافسيه في المشهد الانتخابي، وفق المؤشرات الأولية".



وانطلقت في عموم العراق، عند الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد (9 تشرين الثاني 2025) عملية التصويت الخاص للعسكريين والنازحين في الانتخابات البرلمانية المؤسسة للدورة البرلمانية السادسة في النظام السياسي بعد 2003.