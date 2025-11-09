اخبار العالم / اخبار العراق

مصدر: تحالف العزم يتصدر القوائم السنية في بغداد بنتائج التصويت الخاص

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصدر للسومرية نيوز، إن "تحالف العزم يتصدر القوائم السنية في محافظة بغداد بنتائج التصويت الخاص، متقدماً على منافسيه في المشهد الانتخابي".

وانطلقت في عموم العراق، في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد (9 تشرين الثاني 2025) عملية التصويت الخاص للعسكريين والنازحين في الانتخابات البرلمانية المؤسسة للدورة البرلمانية السادسة في النظام السياسي بعد 2003.
