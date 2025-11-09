انت الان تتابع خبر تحالف العزم يعلن تصدره القوائم السنية في بغداد بنتائج التصويت الخاص والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التحالف في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، إن "تحالف العزم يتصدر القوائم السنية في محافظة بغداد بنتائج التصويت الخاص، متقدماً على منافسيه في المشهد الانتخابي".



وانطلقت في عموم العراق، في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد (9 تشرين الثاني 2025) عملية التصويت الخاص للعسكريين والنازحين في الانتخابات البرلمانية المؤسسة للدورة البرلمانية السادسة في النظام السياسي بعد 2003.