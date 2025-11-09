اخبار العالم / اخبار العراق

تحالف العزم يعلن تصدره القوائم السنية في بغداد بنتائج التصويت الخاص

0 نشر
0 تبليغ

تحالف العزم يعلن تصدره القوائم السنية في بغداد بنتائج التصويت الخاص

انت الان تتابع خبر تحالف العزم يعلن تصدره القوائم السنية في بغداد بنتائج التصويت الخاص والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التحالف في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، إن "تحالف العزم يتصدر القوائم السنية في محافظة بغداد بنتائج التصويت الخاص، متقدماً على منافسيه في المشهد الانتخابي".

وانطلقت في عموم العراق، في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد (9 تشرين الثاني 2025) عملية التصويت الخاص للعسكريين والنازحين في الانتخابات البرلمانية المؤسسة للدورة البرلمانية السادسة في النظام السياسي بعد 2003.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا