انت الان تتابع خبر رسمياً.. إغلاق صناديق الاقتراع بانتهاء التصويت الخاص في عموم العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن عملية التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب جرت بانسيابية، وشهدت مشاركة ملحوظة من عناصر القوات الأمنية والنازحين.



وبحسب التقرير النصفي الذي أصدرته المفوضية، فقد أدلى 805,941 ناخباً من القوات الأمنية بأصواتهم حتى منتصف النهار، من أصل 1,313,980 ناخباً خاصاً مُسجلاً، بنسبة مشاركة بلغت 60%. كما شارك في الاقتراع 10,206 ناخبين من النازحين، بنسبة بلغت 38%. وقد تمَّت العملية الانتخابية في 9,539 مركز اقتراع تضم 43,887 محطة انتخابية مُوزَّعة في عموم العراق.