جائزة البرتغال الكبرى: بيزيكي يحرز المركز الأول

الرياص - اسماء السيد - Portimao (البرتغال) : فاز درّاج أبريليا، الإيطالي ماركو بيزيكي بسباق جائزة البرتغال الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية عن فئة "موتو جي بي" الاحد بعد عرض مثالي.

وبعد ان استهل السباق من المركز الاول، سيطر ابن الـ 26 عاما على السباق المؤلف من 25 لفة من البداية وحتى النهاية متفوقا على الإسباني أليكس ماركيس (دوكاتي غريسيني) والبرتغالي بيدرو كوستا (كيه تي أم).

وجاءت اللفة الافتتاحية محمومة بعد أن انزلق الإيطالي فرانكو موربيديلي عن المسار، ليفرض بيزيكي سيطرته التامة حيث لم يمنح ماركيس أي فرصة للحاق به.

وأنهى الإيطالي السباق متقدما بفارق 2.583 ثانية عن ماركيس الذي استعاد توازنه بعد خطأ في التجارب، ليصعد إلى منصة التتويج للمرة الثانية عشرة هذا الموسم.

ولليوم الثاني على التوالي، بقي على أهبة الاستعداد طوال الوقت بسبب كوستا (21 عاما) الذي أنهى سباق "السبرينت" في المركز الثاني خلفه.

قلّص كوستا الفارق بينه وبين ماركيس في اللفات الأخيرة حيث تخلف عنه بفارق نصف الثانية في نهاية المطاف.

وقال بيزيكي الذي أنهى سباق السبرينت يوم السبت في المركز الثالث "أنا سعيد جدا، لقد كان سباقا رائعا بالنسبة لي".

وأضاف "كنت خائفا جدا من بيدرو وأليكس، لكن كنت متحفزا لتحقيق الفوز".

وتابع "هذا الصباح شعرت بأنني أفضل. أمس مساءً عملنا بجد للعثور على ذلك القليل الإضافي للحاق ببيدرو وأليكس، لأنهما كانا سريعَين جدا أمس".

وبتحقيقه فوزه الثاني هذا الموسم والخامس في مسيرته ضمن الـ "موتو جي بي"، يستطيع بيزيكي أن يتقدم إلى المركز الثالث في الترتيب العام خلف مارك ماركيس، الذي حسم فوزه بلقبه العالمي السابع، وشقيقه أليكس.

يتخلف الإيطالي حاليا بفارق ثلاث نقاط عن مواطنه ودراج دوكاتي فرانتشيسكو بانيايا الذي استمر في السباق لعشر لفات فقط.

وغاب مارك ماركيس عن السباق مرة أخرى بعد خضوعه لجراحة ناتجة عن كسر تعرض له خلال حادث اللفة الاولى من سباق جائزة اندونيسيا الكبرى في 5 تشرين الأول/اكتوبر، في وقت كان قد حسم لقبه العالمي الاول منذ 2019.