مؤسس FTX يُثير الجدل مجددا: محاولة لتبرئة الذات أم إعادة كتابة التاريخ؟

عاد “سام بانكمان فريد”، مؤسس شركة “FTX” المُدان، إلى الواجهة بتعليقات أثارت استياء واسع، بعد رده على منشور من أحد دائني الشركة انتقد فيه إدارة الإفلاس الحالية، متهما الفريق بقيادة “جون جيه راي الثالث” بتدمير القيمة لتحقيق رسوم ضخمة.

في رده عبر X، قال “سام بانكمان فريد”:

لا أتفق مع كل ما قيل، لكن نعم، هذا ما حدث أساس.

مشيرا إلى أن الأصول أُديرت بشكل سيء، دون أن يعتبر ذلك تبرئة له بالكامل، لكنه اتهم المدينين بحجب الأموال.

ردود الفعل كانت عنيفة تجاه تصريحاته الأخيرة؛ حيث أعاد المحقق “ZachXBT” فتح ملف تحويل 40 مليون دولار إلى السلطات الصينية، بينما وصف المستثمر “آدم كوكران” محاولاته بـ”الوقحة” و”الخالية من الندم”، مؤكدا أن ما يفعله هو سبب استحقاقه لعقوبة مشددة.

تزامنت تصريحاته مع انتكاسة قضائية، حيث شكك قضاة الاستئناف في نيويورك بمطالب نقض الحكم، واعتبروا الأدلة ضده دامغة.

كما أثار “بانكمان فريد” الجدل مجددا بوثيقة من 14 صفحة نُشرت بعد إعادة تفعيل حسابه، زعم فيها أن FTX لم تكن مفلسة، وأن الأصول المحجوزة اليوم تتجاوز 100 مليار دولار، وهو ما رفضه الخبراء باعتباره تكرار لرواية دُحضت سابقا أمام هيئة المحلفين.

اقرأ أيضا:

تعرّف على الكيان الذي يحتفظ بأكبر كمية من الايثيريوم في العالم: ليس منصة ولا ملياردير!

باكستان تدرس إصدار عملة رقمية مستقرة مدعومة بالروبية لتعزيز الشمول المالي

