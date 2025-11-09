نيجيريا تتوعد بتكثيف العمليات العسكرية ضد الإرهابيين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوجا (وكالات)

توعد القائد الجديد للجيش النيجيري، أمس، بتكثيف العمليات العسكرية ضد الإرهابيين في شمال شرق البلاد، وذلك بعد أيام من تحذير الرئيس الأميركي من احتمال شن عمل عسكري.

وأدرج ترامب نيجيريا الأسبوع الماضي على قائمة «الدول المثيرة للقلق بشكل خاص».

وأدلى اللفتنانت جنرال وايدي شعيبو بتعليقاته، خلال أول زيارة عملياتية له إلى ولاية بورنو، بؤرة أعمال العنف المستمرة منذ 16 عاماً، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين.

وقال شعيبو للقوات المتمركزة في بورنو: «لن يدخر الجيش النيجيري تحت قيادتي جهداً، سنواصل هذه المعركة بطاقة متجددة وتركيز واضح وتفان مطلق لإنهاء هذا الخطر مرة واحدة وإلى الأبد».

وحث قائد الجيش الجنود على مواصلة الضغط على جماعتي بوكو حرام وولاية غرب أفريقيا التابعة لتنظيم «داعش»، ووعد بتحسين خدمات الإمداد والتموين والرعاية والإسناد القتالي في مسعى لرفع معنويات القوات. وقال الجيش: إن زيارة شعيبو إلى المنطقة تأتي في أعقاب توجيهات من الرئيس بولا تينوبو بتكثيف جهود مكافحة الإرهاب.

وعلى الرغم من المكاسب التي حققها الجيش النيجيري في السنوات القليلة الماضية، فإن جماعتي بوكو حرام وولاية غرب أفريقيا صعدتا هذا العام من هجماتهما على القواعد العسكرية في بورنو واستهدفتا المدنيين أيضاً.