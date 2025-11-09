تكنولوجيا: تسريبات تؤكد اقتراب إطلاق هواتف شبه رائدة بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 غير Elite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق عدة هواتف رائدة تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 في الصين، تستعد شركات الهواتف الآن للكشف عن نسخ شبه رائدة تعمل بالإصدار غير Elite من نفس المعالج، والذي لم يظهر في أي هاتف رسمي حتى الآن.

لكن يبدو أن هذا سيتغير قريبًا، إذ كشف المسرب الموثوق Digital Chat Station عبر منصة Weibo أن هاتفين يعملان بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 سيجري إطلاقهما في نوفمبر 2025.

وأوضح أن أحد الهاتفين سيكون موجهًا للأداء العالي، حيث سيأتي ببطارية تفوق سعتها 8000 ملّي أمبير وشاشة بمعدل تحديث 165 هرتز، ما يجعله مناسبًا لعشاق الألعاب والأداء الفائق.

وتشير المعلومات إلى أن هذا الهاتف قد يكون OnePlus Turbo الذي تدور حوله الشائعات منذ فترة، والمتوقع أن يضم شاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 1.5K، مع كاميرتين خلفيتين أبرزُهما بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ودعم شحن سريع بقدرة 100 واط.

أما الهاتف الثاني، فسيكون هاتفًا صغير الحجم موجهًا لعشاق التصوير، مزودًا بعدسة بيريسكوب متطورة من الخلف ومستشعر بصمة فوق صوتي.

ورغم عدم ذكر الاسم رسميًا، تشير التسريبات إلى أنه قد يكون Vivo S50 Pro Mini، الذي سيأتي ببطارية سعتها 6040 ملّي أمبير وشاشة مقاس 6.31 بوصة بدقة 1.5K.

وبذلك، يبدو أن الفئة شبه الرائدة القادمة ستشهد منافسة قوية بين الشركات، مع تركيز واضح على الجمع بين الأداء العالي والسعر الأقل من الفئة الرائدة الكاملة.

المصدر