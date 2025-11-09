انت الان تتابع خبر الثورة الكهربائية تبدأ من هنا: سيارات تمنحك المستقبل بسعر معقول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - التحوّل الكهربائي لم يعد حلماً: سيارات تثبت أن المستقبل متاح للجميع... هذا باختصار ما سنتناوله في هذا المقال الذي سيؤكد بأن السيارات الكهربائية لم تعد حكراً على فئة معينة فقط.

تخيل أنك تقف أمام صالة عرض حديثة، محاطة بأحدث السيارات الكهربائية، تتلألأ أضواؤها وكأنها تناديك لتدخل عالم المستقبل. لكن الحقيقة أن أغلب هذه السيارات لا تزال غالية الثمن، تجعل حلم التحول الكهربائي بعيد المنال للكثيرين... إلى أن ظهرت أربع سيارات كهربائية كسرت القاعدة، لتقول للعالم: "لم يعد عليك أن تكون ثريًا لتقود المستقبل."



نيسان ليف (Nissan Leaf): المعلم القديم لعصر جديد



القصة تبدأ مع نيسان ليف، السيارة التي يمكن اعتبارها "المعلّم القديم" في هذا العالم الجديد.

لسنوات، أثبتت ليف أنها ليست مجرد تجربة، بل رفيقة طريق يومية يمكن الاعتماد عليها.

بمدى يصل إلى نحو 212 كلم وسعر يبدأ من حوالي 28 ألف دولار، تعد خيارًا مثاليًا لمن يريد دخول عالم السيارات الكهربائية دون المخاطرة الكبيرة أو التكلفة الباهظة.

شيفروليه بولت (Chevrolet Bolt): عودة الصمود الأميركي



ثم هناك شيفروليه بولت، التي عادت بقوة بعد سلسلة من التحديات.

هذه السيارة تمثل الصمود الأميركي بامتياز، فبعد مشكلات البطاريات وسحبها من الأسواق، عادت بولت بنسخة محسّنة ومدى قيادة يتجاوز 400 كلم، وكل ذلك بسعر لا يتعدى 27 ألف دولار.

إنها رسالة من شيفروليه: "حتى السيارات الكهربائية يمكن أن تكون ذكية وسهلة المنال."

ميني كوبر SE: صغيرة الحجم... كبيرة الشخصية



أما المفاجأة الثالثة فهي ميني كوبر SE الكهربائية صغيرة الحجم، كبيرة الشخصية.

تبدو وكأنها خرجت من فيلم بريطاني أنيق، لكنها في الواقع سيارة عملية وسريعة الاستجابة داخل المدن، بمدى يصل إلى 180 كلم تقريبًا.

صحيح أنها ليست مخصصة للسفر الطويل، لكنها مثالية للمدن المكتظة والطرق الضيقة حيث تلمع روحها الرياضية وتُسمع موسيقاها الهادئة بلا صوت محرك.

هيونداي كونا الكهربائية: التوازن الكوري بين المدى والتقنية



وأخيرًا، البطلة الجديدة القادمة من كوريا: هيونداي كونا الكهربائية.

سيارة توازن بين الأناقة، المدى الطويل الذي يبلغ حتى 415 كلم تقريبًا، والتكنولوجيا المتقدمة.

ورغم سعرها القريب من 33 ألف دولار، إلا أن ما تقدمه من جودة، راحة، وضمان يجعلها من أكثر السيارات الكهربائية منطقية في فئتها.