وقفة تضامنية للجالية السودانية بموسكو تضامنا مع ضحايا المجازر بالفاشر

نظمت السفارة السودانية بموسكو بالتضامن مع الجالية ورابطة الطلاب السودانيين بروسيا السبت الموافق 8 نوفمبر بمقر السفارة السودانية وقفة تضامن مع ضحايا المجازر التي ارتكتبها المليشيا الارهابية بمدينة الفاشر.

حضر الوقفة التضامنية نفر غفير من اعضاء الجالية السوانية والطلاب السودانيين بروسيا بالاضافة إلى اصدقائهم الروس. تضمنت الفعالية معرضاً اشتمل على صورة توضح الانتهاكات الجسيمة والقتل والتشريد والتدمير الذي مارسته هذه المليشيا ومعروضات من اسلحة ومعدات تدل على تورط الامارات في هذه الحرب.

خاطب الوقفة التضامنية السيد محمد الغزالي سراج، سفير السودان لدى روسيا الاتحادية مندداً بجرائم المليشيا الارهابية المدعومة من قبل الامارات، مطالباً المجتمع الدولي بتصنيف المليشيا منظمة ارهابية.

ودعا لمحاسبة المليشيا على ارتكابها الجرائم البشعة بحق المدنيين العزل ومحاسبة الامارات وكل من شارك او اسهم او سمح بمرور العتاد او قدم الدعم السياسي والدبلوماسي واللوجستي لهذه المليشيا.

كما خاطب اللقاء ايضا السيد العميد زاهر طه البشير المحلق العسكري بالبعثة مشيراً إلى ان الجيش مسنوداً بارادة وقوة الشعب السوداني قادر علي دحر هذه المليشيا وتفكيك المؤامرة على السودان.

تطرق السيد يوسف احمد الملحق الفني بالبعثة لممارسات المليشيا الارهابية وقتلها وترويعها للمواطنين والابادة الجماعية التي ارتكبتها في حق انسان دارفور والانتهاكات في كل السودان.