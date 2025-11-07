بيتكوين عند 100 ألف دولار قد تكون مجرد “مطب سرعة” نحو 56 ألفًا لكن البيانات لا تشير إلى ذعر في السوق

تام شمس - الجمعة 7 نوفمبر 2025 02:49 مساءً - قد يتراجع سعر البيتكوين (BTC) بنحو 50% إذا استمر اتجاهه الهبوطي خلال الشهر الماضي، وفقًا لمحلل من القطاع المالي التقليدي.

لكن شركة تحليلات السلسلة Glassnode ترى أن التراجع الحالي ليس حادًا بالقدر الذي يعتقده بعض المتداولين.

قال محلل بلومبرغ مايك ماكلون في منشور عبر منصة X يوم الخميس إن وصول البيتكوين إلى 100 ألف دولار قد يكون “مطب سرعة نحو 56 ألف دولار”.

وأضاف:

“يُظهر الرسم البياني أن ارتداد البيتكوين نحو متوسطه المتحرك لـ48 شهرًا والذي يبلغ الآن نحو 56 ألف دولار أمر طبيعي تمامًا بعد موجات ارتفاع ممتدة كما حدث في 2025.”

مؤشرات تُظهر أن البيتكوين لامس القاع

تشير عدة بيانات رئيسية إلى أن هبوط البيتكوين إلى 98 ألف دولار في 4 نوفمبر ربما مثّل القاع المحلي. وكانت هذه أول مرة منذ أكثر من أربعة أشهر ينخفض فيها السعر دون المستوى النفسي المهم البالغ 100 ألف دولار.

تراجع سعر البيتكوين بنسبة 7.66% خلال الأيام السبعة الماضية. المصدر: CoinMarketCap

ومنذ ذلك الحين، تعافى السعر قليلًا ليتداول عند 101,380 دولارًا وقت النشر، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

قال محللون في XWIN Research Japan يوم الخميس إن نسبة القيمة السوقية إلى القيمة المحققة (MVRV) وهي مؤشر يقيس ما إذا كان الأصل مبالغًا في قيمته هبطت إلى مستويات كانت تاريخيًا علامة على بلوغ القاع المحلي.

وفي تقريرها الصادر يوم الأربعاء، قالت Glassnode إن أحد مؤشرات البيتكوين الأساسية يُظهر أن التراجع الأخير قد يكون مجرد تصحيح طبيعي داخل الدورة الجارية.

“من المفيد تحليل نسبة الخسارة غير المحققة النسبية، التي تقيس إجمالي الخسائر غير المحققة بالدولار الأمريكي مقارنة بالقيمة السوقية.”

السوق يشبه تصحيحات منتصف الدورة السابقة

وأضافت Glassnode:

“على عكس سوق الدببة لعامي 2022–2023، حيث بلغت الخسائر مستويات قصوى، فإن القراءة الحالية عند 3.1% تشير إلى ضغوط معتدلة فقط، وهي مماثلة لتصحيحات منتصف الدورة في الربعين الثالث والرابع من عام 2024، والربع الثاني من عام 2025، وجميعها بقيت دون عتبة 5%.”

وتابعت:

“طالما بقيت الخسائر غير المحققة ضمن هذا النطاق، يمكن تصنيف السوق على أنه مرحلة هبوطية معتدلة تتسم بإعادة تقييم منظمة، لا بذعر جماعي.”

توقعات متباينة للمدى البعيد

تأتي هذه التطورات بعد أيام من تصريح فينيت بودكي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس المال المخاطر Sigma Capital، لـCointelegraph بأن البيتكوين قد يشهد تصحيحًا بنسبة 65% إلى 70% خلال العامين المقبلين.

وبينما ينقسم المحللون حول المسار قصير الأجل، يعيد آخرون النظر في توقعاتهم الطويلة المدى.

فقد خفّضت كاثي وود، الرئيسة التنفيذية لشركة ARK Invest، يوم الخميس توقعها لسعر البيتكوين طويل الأجل بمقدار 300 ألف دولار، محذّرة من أن العملات المستقرة بدأت تُضعف دور البيتكوين كخزان للقيمة في الأسواق الناشئة.

وكانت وود قد توقعت سابقًا أن يبلغ سعر البيتكوين ذروته عند 1.5 مليون دولار بحلول عام 2030.