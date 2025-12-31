شاهد بالصورة والفيديو.. من ميناء بورستودان.. مصرية تغني للجيش السوداني والقوات المشتركة ووتغزل في البرهان: (قائد عظيم وحالف يخلي العدو نادم)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من المتابعين على السوشيال ميديا, وقاموا بمشاركته عبر صفحاتهم الشخصية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر مواطنة مصرية, تغني للشعب السوداني, والجيش. والقوات المشتركة, والمستنفرين. المصرية, ظهرت تدندن من أمام ميناء بورتسودان, أمام حراسة مشدة من الجيش الذي تغزلت في قائده, قائلة: (البرهان قائد عظيم وحالف يخلي العدو نادم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

