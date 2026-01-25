انت الان تتابع خبر مسرور بارزاني يبارك ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة ويأمل بحل القضايا العالقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب بارزاني، ان الأخير "أعرب خلال الاتصال، عن تمنياته للمالكي بالتوفيق والنجاح، وتدشين مرحلة جديدة تُكرس لخدمة عموم المواطنين العراقيين".



وأعرب بارزاني عن امله "بحل القضايا العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، استناداً إلى الدستور واحترام الكيان الاتحادي لإقليم كردستان".

