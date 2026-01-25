شكرا لقرائتكم خبر وزير "البيئة" يقف على جاهزية مشاريع المنظومة في مكة المكرمة استعدادًا لشهر رمضان ويُدشّن طائرة أبحاث الاستمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك خلال زيارته لمنطقة مكة المكرمة، لتفقد المشاريع التي تنفذها وتشرف عليها قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، والوقوف على مستوى الخدمات المقدّمة للمستفيدين، ورافق معاليه خلال الزيارة عددٌ من قيادات ومسؤولي المنظومة.
وخلال الزيارة، وقف ميدانيًا على المشاريع التطويرية التي تنفذها شركة المياه الوطنية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ للإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية، وضمان استدامة توزيع المياه، لزيادة موثوقية الإمداد، والتحكم في التوزيع، كما عقد اجتماعًا مع منسوبي الشركة، للوقوف على جاهزيتها لاستقبال موسم شهر رمضان المبارك، وموسم الحج للعام ١٤٤٧هـ.
وتفقد، مشروع وحدة تنقية المياه الجوفية والسطحية، الذي تنفذه الهيئة السعودية للمياه في محافظة الليث، لتعزيز مصادر المياه، كما وقف على سير العمل في مشروع سد وادي الليث، واطّلع على عرضٍ مرئي قدّمته المؤسسة العامة للري؛ لعكس مستوى تقدّم الأعمال في المشروع، وما تم إنجازه وفقًا للمخطط المعتمد، وثمّن معاليه الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع، لما له من أهمية في حماية محافظة الليث، وتعزيز منظومة إدارة ودعم مصادر المياه.
ووقف خلال الزيارة، على سير أعمال مشروع المزرعة التجريبية بمحافظة الليث، الذي ينفّذه مركز استدامة، واستمع إلى شرحٍ وافٍ عن مكونات المشروع ومراحله التنفيذية، ومستهدفاته التي تُسهم في دعم الأمن المائي، والغذائي، ورفع كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، كما طاف على الأشجار الغازية في وادي الليث.
إلى ذلك، ترأس الوزير اجتماع منظومة "البيئة" بالمنطقة؛ لمناقشة واستعراض خطط وبرامج تنفيذ المشاريع التنموية في قطاعات المنظومة.
