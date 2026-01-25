بريطانيا: إطلاق قوة شرطة جديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود، إنشاء قوة شرطة وطنية في المملكة المتحدة، تضطلع بمهام مماثلة لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، وتتولى مسؤولية التحقيق في مكافحة الإرهاب والاحتيال والجريمة التي كانت مسندة إلى وكالات مختلفة أو أجهزة محلية.

ونقل البيان عن محمود قولها "صُمم نموذج الشرطة الحالي لقرن مقبل".

وأضافت "تفتقر بعض القوات المحلية إلى المهارات أو الموارد اللازمة للتصدي للجرائم الحديثة المعقدة".

وسيترأس جهاز الشرطة الوطنية مفوض الشرطة الوطنية، الذي سيصبح أعلى مسؤول شرطي في البلاد.

ولم تفصح الوزارة عن عدد عناصر هذه القوة الجديدة.

وستقدم شابانا محمود الاثنين، ورقة بيضاء بعنوان "من المحلي إلى الوطني: نموذج جديد للعمل الشرطي"، على أنها خطة إصلاح "جذرية".