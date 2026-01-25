تكنولوجيا: ناسا تطوّر تقنية السجل الرقمي الموزّع لتعزيز أمان الرحلات الجوية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طوّرت ناسا تقنية قائمة على السجل الرقمي الموزّع بهدف رفع مستوى أمان بيانات الطيران في مواجهة تزايد التهديدات الإلكترونية. وتشمل هذه البيانات خطط الرحلات، ومعلومات تسجيل الطائرات، وبيانات التتبع والقياس عن بُعد، وهي عناصر أساسية للحفاظ على سلامة المجال الجوي.

ورغم نجاح أنظمة الحماية الحالية في تأمين هذه البيانات، توفّر تقنية السجل الرقمي الموزّع طبقة أمان إضافية. إذ تعمل هذه التقنية كقاعدة بيانات مشتركة وغير مركزية، ما يعني عدم تحكّم جهة واحدة بالمعلومات. ومع كل تحديث، تُسجَّل البيانات وتُراجَع وتصبح متاحة فقط للأطراف المصرّح لها، الأمر الذي يقلّل فرص الاختراق أو التلاعب.

ولاختبار الفكرة عمليًا، استخدم فريق البحث طائرة مسيّرة من طراز Alta-X مزوّدة بحاسب داخلي ونظام اتصالات وGPS وبطارية، مع إنشاء محطة أرضية لمحاكاة ظروف الطيران الواقعية. ومن خلال هذه التجارب، أثبت النظام قدرته على تعزيز مستوى الأمان في عمليات إدارة المجال الجوي.

وفي السياق نفسه، ترى ناسا إمكانية توسيع استخدام هذا الإطار التقني لدعم عمليات الطيران على ارتفاعات تتجاوز 60 ألف قدم، إضافة إلى مشاريع التنقّل الجوي داخل المدن.

ومع ذلك، يواصل الباحثون تحليل نتائج الاختبارات الحالية تمهيدًا لتطبيق التقنية على أجيال جديدة من المركبات الجوية.

