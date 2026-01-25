تكنولوجيا: تحويل PS4 إلى جهاز محمول بشاشة OLED في مشروع DIY مذهل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدّم أحد الهواة مؤخرًا مشروعًا لافتًا تمثّل في تحويل جهاز PlayStation 4 Slim إلى منصة ألعاب محمولة كاملة الوظائف، في خطوة تعيد للأذهان حقبة أجهزة سوني المحمولة مثل PSP وPS Vita، خاصة في ظل اعتماد PlayStation Portal الحالي على البث بدل التشغيل المحلي.

واعتمد المشروع، الذي نفذه المستخدم المعروف باسم wewillmakeitnow، على اللوحة الأم الخاصة بـ PS4 Slim بعد تقليص حجمها بعناية لإزالة الأجزاء غير الضرورية، مع العمل في الوقت نفسه على تحسين كفاءة الطاقة ونظام التبريد. ووفقًا لصاحب المشروع، جرى تطوير تدفق الهواء وآلية تبديد الحرارة لضمان استقرار الأداء داخل الهيكل المحمول.

واختيرت شاشة OLED بقياس 7 بوصات وبدقة 1080p لتكون واجهة العرض الرئيسية، بينما أُضيفت عدة منافذ USB لدعم توصيل وحدات تخزين خارجية أو ملحقات أخرى، إلى جانب إمكانية ربط الجهاز بشاشات خارجية عند الحاجة.

أما من ناحية البطارية، فتبلغ سعتها 130 واط/ساعة، حيث يوفّر الجهاز ما يصل إلى ثلاث ساعات من اللعب مع العناوين الأقل استهلاكًا للطاقة، في حين تنخفض المدة إلى نحو ساعة ونصف مع الألعاب الثقيلة.

وحتى الآن، لا تتوفر ملفات طباعة ثلاثية الأبعاد أو دليل رسمي لإعادة تنفيذ المشروع، كونه لا يزال تجربة شخصية غير مخصصة للإنتاج التجاري.

