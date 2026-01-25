مدير جهاز المخابرات العامة ينعي البروفيسور صلاح الدين الفاضل

بعد الرضا بقضاء الله وقدره، ينعى مدير جهاز المخابرات العامة إلى الشعب السوداني والأسرة الإعلامية والأكاديمية،

البروفيسور صلاح الدين الفاضل، أحد رموز الإعلام والإذاعة في السودان، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم بعد مسيرة وطنية ومهنية حافلة بالعطاء امتدت لأكثر من خمسة عقود.

تقلد الفقيد عدداً من المواقع القيادية، أبرزها مدير الإذاعة والتلفزيون السوداني القومي إلى جانب عطائه الأكاديمي أستاذاً جامعياً، ، وظل حتى آخر أيامه مثالاً للعطاء والتجرد وخدمة الوطن.