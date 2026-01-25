مدير جهاز المخابرات العامة ينعي البروفيسور صلاح الدين الفاضل

- 1/2
بعد الرضا بقضاء الله وقدره، ينعى مدير جهاز المخابرات العامة إلى الشعب السوداني والأسرة الإعلامية والأكاديمية،
البروفيسور صلاح الدين الفاضل، أحد رموز الإعلام والإذاعة في السودان، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم بعد مسيرة وطنية ومهنية حافلة بالعطاء امتدت لأكثر من خمسة عقود.
تقلد الفقيد عدداً من المواقع القيادية، أبرزها مدير الإذاعة والتلفزيون السوداني القومي إلى جانب عطائه الأكاديمي أستاذاً جامعياً، ، وظل حتى آخر أيامه مثالاً للعطاء والتجرد وخدمة الوطن.
إن جهاز المخابرات العامة، إذ ينعى هذا الفقد الجلل، يتقدم بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرته الكريمة، وتلاميذه، وزملائه، وإلى الوسط الإعلامي السوداني كافة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه وعارفي فضله الصبر وحسن العزاء.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
