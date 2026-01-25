عمرو أديب ينتقد قرار الحكومة بشأن الإعفاء الجمركي الاستثنائي للهواتف وضريبة السكن الخاص

هاجم الإعلامي المصري عمرو أديب قرار الحكومة وقف الإعفاء الجمركي الاستثنائي للهواتف المحمولة الشخصية القادمة بصحبة المصريين من الخارج، إضافة إلى فرض ضريبة عقارية على السكن الخاص.

وطالب أديب خلال برنامجه “الحكاية” مساء الجمعة، الحكومة بمراعاة الحالة الاقتصادية الصعبة التى يعيشها المواطن المصري قبل اتخاذ مثل هذه القرارات التي تضيف عليه أعباء جديدة.

وأضاف: “بشويش شوية، الإيقاع هيهدي شوية، إحنا لسه في شهر يناير، ده لسه قاعد مستني وعود الدكتور مصطفى مدبولى عن سنة 2026”.

وأوضح: “أنا عارف إن كلامي تقيل وبايخ.. وعلى فكرة أنا معنديش أي حماية خالص، وتم العصف بيا كتير، بس لا أقول، لا أن بتكلم من جوه وعايز أغير من جوة أنا مش بتاع بره.. أنا حاسس إني قاعد بلعب فى عداد عمري.. المعاشات كام؟.. واللي عاملين شهادة في البنك فلوسهم قلت كم؟!”.

وتابع قائلا: “عارف الموبايل بيتهرب إزاي ولا أقولك أنا؟.. طبطبوا عالناس يا جماعة وشوفوهم عالسوشيال ميديا بيقولوا إيه؟.. فيه ناس كتير أكل عيشها أبل.. وناس بتحوش عشان تشتري أيفون، ده فيه ماركة بتتصنع هنا في مصر انتوا عارفينها والموبايلات بره مصر أرخص منها.. ليه أشتري غالي هو أنا لاقي فلوسي في الشارع”.

وأفاد في تصريحات بأن “الطبقة المتوسطة تمثل ثلت المجتمع”، مردفا بالقول: “دول اللى عاوزين يتعلموا ويرتقوا ودول مهمين جدا وبيصرفوا ويحركوا المجتمع.. هو فيه ركود ومشكلة في العقارات ليه؟.. عشان الناس مش قادرين”.

