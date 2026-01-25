خسائر لأول مرة لحاملي البيتكوين منذ أكثر من عامين وإشارات مبكرة لسوق هابط: التفاصيل

أفاد تقرير أسبوعي من “CryptoQuant” بأن حاملي البيتكوين بدأوا بتسجيل خسائر محققة لأول مرة منذ فترة طويلة، في تحول لافت قد يتزامن مع بدايات دورة هابطة واسعة في سوق الكريبتو.

ووفق التقرير، بلغت الخسائر المحققة الصافية منذ 23 ديسمبر ما يعادل نحو 69,000 بيتكوين خلال 30 يوم، وهي المرة الأولى التي تتحول فيها ديناميكيات الأرباح إلى السالب خلال نافذة شهرية منذ أكتوبر 2023.

كما أشار إلى أن الأرباح المحققة بدأت تتراجع تدريجيا منذ مارس 2024 مع فقدان الأسعار زخمها.

ويرى المحللون أن النمط الحالي يشبه ما حدث في دورة 2021–2022:

حيث وبعد ذروة الأرباح المحققة في يناير 2021، بدأت سلسلة من القمم الأدنى تتشكل قبل أن يتحول السوق لاحقا إلى خسائر صافية.

وبصورة مشابهة، بلغت الأرباح المحققة ذروتها في يناير 2024، ثم ظهرت قمم أقل لاحقا في ديسمبر 2024 ويوليو وأكتوبر 2025، وصولا إلى تحول الهامش إلى المنطقة السلبية حاليا.

وأضاف التقرير أن صافي الأرباح المحققة تراجع من نحو 4.4 مليون BTC في أكتوبر 2025 إلى قرابة 2.5 مليون BTC الآن، وهو مستوى لم يُسجل منذ مارس 2024، ويشبه مستويات رُصدت في مارس 2022 خلال المراحل الأولى من آخر سوق هابط.

كما لفت التقرير إلى أن الطلب انكمش خلال آخر 30 يوم دون تغيّر واضح في مؤشرات السوق الفورية أو تدفقات صناديق ETF، ما يعزز قراءة الهبوط المبكر.

اقرأ أيضا:

العملة الرقمية HYPE ترتد بنسبة 11% بعد هبوط حاد وسعر البيتكوين يتداول دون 90 ألف دولار

البنك المركزي الإيراني استخدم USDT لتجاوز العقوبات وبناء طبقة مالية خفية حسب تقرير حديث

