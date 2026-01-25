عودة طائرة سودانير (الوحيدة) إلى التحليق والهبوط في المطارات خبر مفرح يتخلله حزن عميق محمول على كف أسئلة صعبة وحرجة.

■ بعد عودة طائرة سودانير اليتيمة، هل ستتوقف رحلة البحث عن تحقيق أمين ومنصف حول الأسباب الحقيقية لتأخير تحويل مبالغ صيانة الطائرة؟

■ من يتحمل تأخير عودة الطائرة من شركة الصيانة بالهند؟

■ هذه أسئلة تبدو غير مهمة أمام السؤال التاريخي: أين اختفت طائرات سودانير الأخرى؟

■ أليس محزنًا أن تفرح شركة الخطوط الجوية السودانية بعودة طائرتها الوحيدة التي ظلت حبيسة أعمال الصيانة لفترة قاربت العام ؟!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد