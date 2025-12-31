مزيد من الـNFTs وأموال أقل: المعروض يرتفع إلى 1.3 مليار فيما تنخفض المبيعات 37% في 2025

تام شمس - الأربعاء 31 ديسمبر 2025 01:51 مساءً - شهد سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) توسعًا في إجمالي المعروض، لكنه سجّل في المقابل تراجعًا حادًا في المبيعات خلال عام 2025 مقارنة بالسنوات السابقة.

وتُظهر بيانات CryptoSlam أن إجمالي عدد رموز الـNFT المتداولة ارتفع هذا العام إلى أكثر من 1.34 مليار رمز، مسجلًا زيادة بنحو 25% مقارنة بمعروض عام 2024 الذي بلغ مليار رمز. وجاء هذا الارتفاع في المعروض بالتوازي مع تراجع المبيعات.

وبحسب بيانات CryptoSlam، بلغت مبيعات الـNFT نحو 5.63 مليار دولار في عام 2025، بانخفاض يقارب 37% مقارنة بـ8.9 مليار دولار سُجلت في العام الماضي. كما تراجعت متوسطات أسعار البيع على أساس سنوي، لتصل إلى 96 دولارًا مقارنة بـ124 دولارًا في 2024.

ويُبرز هذا التباين سوقًا تفوق فيها نمو المعروض على الطلب. ففي حين واصل المبدعون سكّ قطع جديدة من الـNFT، وخفّضت المنصات عوائق الدخول، لم يواكب عدد المشترين وحجم إنفاقهم هذا التوسع، ما أدى إلى تمدد السيولة عبر عدد أكبر بكثير من الأصول.

مخطط مبيعات ومشترين وبائعين الـNFT. المصدر: CryptoSlam

معروض الـNFT يرتفع من 38 مليونًا إلى 1.3 مليار خلال أربع سنوات

نما إجمالي عدد رموز الـNFT التي جرى سكّها ودخلت التداول بوتيرة ثابتة عامًا بعد عام، مع تراجع تكلفة أدوات السكّ وسهولة استخدامها عبر شبكات البلوكشين الرئيسية.

وتُظهر بيانات CryptoSlam أن المعروض ارتفع من 38 مليون رمز NFT في عام 2021 إلى أكثر من 106 ملايين في 2022، قبل أن يتسارع بشكل حاد في السنوات اللاحقة مع توسع المبدعين في الإنتاج. وبحلول عام 2023، تجاوز إجمالي معروض الـNFT حاجز 550 مليون رمز، ثم كاد أن يتضاعف في عام 2024 ليصل إلى مليار رمز.

وعند وقت كتابة التقرير، بلغ معروض الـNFT نحو 1.34 مليار رمز، ما يمثل زيادة بنحو 35 ضعفًا، أو ما يقارب 3,400%، خلال السنوات الأربع الماضية.

ورغم هذا التوسع السريع في المعروض، تراجعت قدرة السوق على استيعاب رموز جديدة. إذ بلغت مبيعات الـNFT ذروتها في عام 2022، ومنذ ذلك الحين اتجهت نحو الانخفاض.

حجم مبيعات الـNFT من 2021 إلى 2025. المصدر: CryptoSlam

وعزّزت بيانات الأسعار هذا التحول، إذ انخفض متوسط قيمة مبيعات الـNFT إلى أقل من 100 دولار في عام 2025، مقارنة بـ124 دولارًا في 2024، وهو أقل بكثير من المتوسطات التي تجاوزت 400 دولار خلال طفرة عامي 2021 و2022.

ويشير الجمع بين ارتفاع المعروض، وتراجع إجمالي المبيعات، وانخفاض متوسط قيمة الصفقات، إلى أن سوق الـNFT يتجه بشكل متزايد نحو نموذج عالي الحجم ومنخفض السعر، حيث ستصبح المنافسة على جذب انتباه المشترين أكثر حدة.

القيمة السوقية لقطاع الـNFT تواصل الانكماش بعد ذروتها في 2022

واصلت القيمة السوقية الإجمالية لقطاع الـNFT تراجعها منذ بلوغها ذروة تقارب 17 مليار دولار في أبريل 2022، في انعكاس لتفكك الفقاعات المضاربية التي ميزت الدورة السابقة.

مخطط القيمة السوقية الإجمالية للـNFT. المصدر: CoinGecko

وبعد تعافٍ جزئي إلى نحو 10.8 مليار دولار في ديسمبر 2024، واستقرارها عند قرابة 9.2 مليار دولار في يناير 2025، واصلت القيمة السوقية انخفاضها على مدار هذا العام، لتُغلق 2025 عند مستوى يقارب 2.4 مليار دولار.

ويُبرز هذا الاتجاه الهبوطي استمرار انخفاض الأسعار وضعف السيولة، في وقت واصل فيه إجمالي معروض الـNFT التوسع.