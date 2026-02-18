تقرير عن احتمال مغادرة لاغارد المبكرة يسلّط الضوء على خلافة قيادة المركزي الأوروبي واليورو الرقمي

تام شمس - الأربعاء 18 فبراير 2026 10:50 مساءً - أفادت صحيفة Financial Times بأن رئيسة البنك المركزي الأوروبي (ECB) كريستين لاغارد تدرس إمكانية مغادرة منصبها قبل انتهاء ولايتها الممتدة لثماني سنوات في أكتوبر 2027، نقلًا عن شخص “مطلع على تفكيرها”.

وتولّت لاغارد منصبها في نوفمبر 2019، ويُقال إنها تزن خيار الرحيل المبكر قبيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل 2027، بما يتيح للرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس الاتفاق على خليفة لها، وفق التقرير الصادر الأربعاء.

غير أن متحدثًا باسم البنك المركزي الأوروبي رفض مضمون التقرير، وقال لـCointelegraph: “الرئيسة لاغارد تركز بالكامل على مهمتها ولم تتخذ أي قرار بشأن نهاية ولايتها”.

المركزي الأوروبي بين اليورو الرقمي والعملات المستقرة في عصر MiCA

سيأتي أي رحيل محتمل في لحظة حساسة ضمن الأجندة الرقمية للبنك المركزي الأوروبي.

ففي عهد لاغارد، دفع البنك قدمًا في الأعمال التحضيرية لليورو الرقمي، وكرر التأكيد على ضرورة إدارة المخاطر المرتبطة بالنقود الرقمية الصادرة عن جهات خاصة، بما في ذلك العملات المستقرة، ضمن إطار تنظيم الاتحاد الأوروبي للأسواق في الأصول المشفرة (MiCA).

وحذّر مسؤولو البنك من أن العملات المستقرة سريعة النمو قد تشكل مخاطر على الاستقرار المالي والسياسة النقدية في منطقة اليورو، حتى مع الضمانات التي يوفرها MiCA، ودعوا إلى بناء سوق قوية للعملات المستقرة المقومة باليورو والخاضعة لتنظيم صارم، كي تتمكن من منافسة العملات المرتبطة بالدولار.

وكانت لاغارد نفسها من أبرز منتقدي بيتكوين (BTC) وغيرها من الأصول الرقمية، ووصفتها بأنها “شديدة المضاربة”، وقالت في مقابلة تلفزيونية عام 2022 إن العملات الرقمية “لا تساوي شيئًا” ولا تستند إلى أصول حقيقية، مكررة هذا الرأي حتى مع اقتراب بيتكوين من أعلى مستوياتها التاريخية في نوفمبر 2025.

وقد يؤثر أي تغيير في قيادة البنك المركزي الأوروبي على كيفية تواصله مع قضايا مثل اليورو الرقمي، والإشراف على العملات المستقرة، وترتيبات المدفوعات المرتبطة بالكريبتو، حتى وإن ظل الاتجاه التنظيمي العام محددًا على مستوى الاتحاد الأوروبي.

قائمة المرشحين لخلافة لاغارد تتبنى نهجًا حذرًا تجاه الكريبتو

أشار اقتصاديون استطلعت Financial Times آراءهم في ديسمبر إلى أن بابلو هيرنانديز دي كوس، المحافظ السابق للبنك المركزي الإسباني، ونظيره الهولندي كلاس نوت، هما من أبرز المرشحين لخلافة لاغارد. كما طُرحت أسماء أخرى مثل عضوة المجلس التنفيذي للبنك إيزابيل شنابل ورئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناغل.

وجميع هؤلاء الأربعة تبنوا مواقف حذرة تجاه العملات الرقمية.

فقد اعتبر هيرنانديز دي كوس في خطابات سابقة أن الأصول الرقمية والعملات المستقرة تمثل خطرًا على الاستقرار المالي يتطلب تنظيمًا وإشرافًا قويين، بينما دعا نوت إلى إطار تنظيمي عالمي صارم للكريبتو والعملات المستقرة.

أما ناغل، فقد ربط الدفع نحو اليورو الرقمي بحماية السيادة النقدية والمالية الأوروبية، ووصف بيتكوين بأنها “زهرة توليب رقمية” و”بعيدة كل البعد عن الشفافية”، محذرًا من التعامل معها كأصل احتياطي.

في المقابل، وصفت شنابل بيتكوين سابقًا بأنها “أصل مضاربي بلا قيمة أساسية واضحة”.

جدول اليورو الرقمي مرتبط بموافقة مشرّعي الاتحاد الأوروبي

لا يزال مشروع اليورو الرقمي بحاجة إلى الضوء الأخضر من مشرّعي الاتحاد الأوروبي، في حين دخل البنك المركزي الأوروبي مرحلة التحضير التقني وبدأ في إطلاق تعاونات لضمان أن يكون اليورو الرقمي متاحًا للجميع بشكل شامل.

ورغم الشائعات حول احتمال مغادرة لاغارد المبكرة، أكد عضو المجلس التنفيذي بييرو تشيبولوني في خطاب يوم الأربعاء أن المشرّعين المشاركين في الاتحاد الأوروبي يُتوقع أن يعتمدوا تنظيم اليورو الرقمي خلال عام 2026.

وأضاف أن ذلك سيسمح بإطلاق تجربة لمدة 12 شهرًا في بيئة خاضعة للرقابة ضمن نظام اليوروسيستم بدءًا من النصف الثاني من عام 2027، تشمل معاملات واقعية ومجموعة محدودة من مزودي خدمات الدفع والتجار وموظفي اليوروسيستم.

ويهدف اليوروسيستم إلى الاستعداد لإصدار أولي محتمل لليورو الرقمي خلال عام 2029، بشرط أن يسير المسار التشريعي كما هو مخطط له.