يستهدف البنك المركزي الأوروبي إطلاق تجربة لليورو الرقمي في 2027 مع بدء اختيار مزودي الخدمة في الربع الأول من 2026

تام شمس - الأربعاء 18 فبراير 2026 10:50 مساءً - يقترب البنك المركزي الأوروبي (ECB) من إطلاق تجربة لليورو الرقمي، حيث كشف عضو المجلس التنفيذي بييرو تشيبولوني عن خطط لبدء اختيار مزودي خدمات الدفع (PSPs) في أوائل عام 2026، تمهيدًا لاختبار يمتد 12 شهرًا ومن المقرر أن ينطلق في النصف الثاني من عام 2027.

وعقد تشيبولوني يوم الأربعاء اجتماعًا للجنة التنفيذية في جمعية البنوك الإيطالية، موضحًا أن التجربة ستشمل عددًا محدودًا من مزودي خدمات الدفع والتجار وموظفي نظام اليوروسيستم. ومن المتوقع أن تبدأ عملية اختيار الجهات المشاركة في الربع الأول من عام 2026.

وبحسب وكالة رويترز، قال تشيبولوني إن اليورو الرقمي سيُصمم بطريقة تضمن حماية أنظمة البطاقات الأوروبية والحفاظ على البنوك في قلب نظام المدفوعات داخل منطقة اليورو.

التجربة قد تمنح مزودي خدمات الدفع أفضلية مبكرة

أوضح تشيبولوني أن مزودي خدمات الدفع المرخصين في الاتحاد الأوروبي سيكونون محور توزيع اليورو الرقمي. وبالنسبة للمشاركين في التجربة، فإنها توفر ميزة الاستعداد المبكر قبل أي إطلاق أوسع محتمل، بما يشمل خبرة عملية في عمليات الانضمام، والتسوية، وإدارة السيولة.

المصدر: ECB

وأضاف أن التجربة تمنح الشركات رؤية أوضح بشأن البنية التحتية المستقبلية، ومتطلبات الامتثال، وتكاليف التوظيف، ما يساعدها على التخطيط للاستثمارات بدقة أكبر.

ومع الدعم المباشر من اليوروسيستم وإمكانية المساهمة في عملية التصميم، سيحصل المشاركون على فهم تشغيلي أعمق وتأثير أكبر في كيفية تشكيل اليورو الرقمي في صورته النهائية.

تشيبولوني: العملات المستقرة ليست التهديد الوحيد للبنوك

تهدف تجربة اليورو الرقمي أيضًا إلى حماية مشاريع الدفع الأوروبية المحلية، مثل شبكة بطاقات Bancomat في إيطاليا ونظام Bizum للتحويلات الفورية في إسبانيا.

وقال تشيبولوني: “قد تفقد البنوك دورها في المدفوعات ليس فقط بسبب العملات المستقرة، بل أيضًا بسبب حلول خاصة أخرى”، مشيرًا إلى اعتماد أوروبا الكبير على شبكات الدفع الدولية مثل Visa وMastercard.

وأضاف أن اليورو الرقمي سيُبنى بطريقة تحافظ على تنافسية الأنظمة المحلية.

وأوضح: “سقف الرسوم التي سيدفعها التجار على شبكة اليورو الرقمي سيكون أقل مما تفرضه شبكات الدفع الدولية، التي عادة ما تكون الأعلى تكلفة، لكنه سيكون أعلى مما تفرضه أنظمة الدفع المحلية، التي غالبًا ما تكون الأرخص”.

وكانت Cointelegraph قد تواصلت مع البنك المركزي الأوروبي للتعليق بشأن اختيار مزودي الخدمة، لكنها لم تتلق ردًا حتى وقت النشر.

ويمثل هذا التطور محطة مهمة في مشروع اليورو الرقمي، بعد أن انتقل البنك المركزي الأوروبي رسميًا إلى المرحلة التالية في أكتوبر 2025، مستهدفًا إطلاقًا نهائيًا في عام 2029.

وفي ذلك الوقت، توقع البنك أن تبدأ التجربة في 2027 إذا جرى إقرار التشريعات اللازمة خلال عام 2026.