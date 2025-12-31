Bitwise تتقدم بطلب إلى هيئة الأوراق المالية الأميركية لإطلاق 11 صندوق ETF للعملات الرقمية يعتمد على استراتيجية لتوكن واحد

تام شمس - الأربعاء 31 ديسمبر 2025 01:51 مساءً - تقدمت شركة Bitwise، المتخصصة في إدارة صناديق العملات الرقمية، بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) لإطلاق 11 صندوقًا متداولًا في البورصة (ETF) للعملات الرقمية يعتمد كل منها على توكن واحد ضمن ما وصفته بـ”صناديق استراتيجية”، في خطوة توسّع من خلالها حضورها في سوق صناديق الكريبتو، وبشكل أعمق داخل قطاع العملات البديلة.

وستوفر الصناديق المقترحة تعرضًا موجّهًا لأصول تشمل Aave ‏(AAVE)، وUniswap ‏(UNI)، وZcash ‏(ZEC)، وBittensor ‏(TAO)، وSui ‏(SUI)، وNear ‏(NEAR)، إلى جانب عملات أخرى، ما يمنح المستثمرين مسارًا منظّمًا للوصول إلى توكنات ظل تداولها حتى الآن محصورًا في الغالب ضمن منصات تداول العملات الرقمية.

وبحسب ملف التقديم، صُمم كل منتج ليكون “صندوق ETF قائمًا على استراتيجية” بدلًا من كونه صندوقًا فوريًا تقليديًا، حيث يعتمد على إطار عمل قائم على قواعد محددة لتنظيم كيفية الحصول على التعرض للأصل الأساسي.

وبصورة عامة، تجمع هذه الصناديق بين حيازة فورية مباشرة للعملة الرقمية المعنية ومراكز في منتجات متداولة في البورصة (ETPs) تشير إلى الأصل نفسه، مع إمكانية استخدام المشتقات المالية لضبط مستوى التعرض بدقة أكبر.

ووفقًا للملف، يستمد الصندوق تعرضه للأصل “من خلال استثمار ما يصل إلى 60% من أصوله بشكل مباشر” في التوكن، و”ما لا يقل عن 40% من أصوله” في أوراق مالية صادرة عن منتج أو أكثر من المنتجات المتداولة في البورصة التي تستثمر مباشرة في التوكن أو توفر تعرضًا له.

طلبات Bitwise لصناديق ETF للعملات الرقمية | المصدر: SEC

ويجعل ذلك هذه الصناديق مختلفة من حيث الهيكل عن العروض الحالية لشركة Bitwise، والتي تتركز في الغالب على سلال متنوعة من أسهم شركات الكريبتو (مثل Coinbase)، أو مؤشرات متعددة الأصول، أو استراتيجيات قائمة على العقود الآجلة.

عروض Bitwise الحالية من صناديق الكريبتو

تدير Bitwise بالفعل مجموعة واسعة نسبيًا من الصناديق في الولايات المتحدة. وتشمل منتجاتها الفورية صندوق Bitwise Bitcoin ETF، وصندوق Bitwise Ethereum ETF، وصندوق Bitwise Solana Staking ETF، وصندوق Bitwise XRP ETF، والتي تحتفظ جميعها بالأصول الأساسية بشكل مباشر.

وعلى صعيد الأسهم والمؤشرات، تقدم الشركة صندوق Bitwise Crypto Industry Innovators ETF الذي يضم شركات مدرجة مرتبطة بقطاع العملات الرقمية، إضافة إلى صندوق Bitwise 10 Crypto Index ETF الذي يتتبع سلة مختارة من أكبر الأصول الرقمية. كما تدير الشركة استراتيجيات قائمة على العقود الآجلة مبنية على عقود CME الآجلة.

وستأتي صناديق التوكن الواحد الجديدة القائمة على الاستراتيجية مكملةً لهذه المجموعة، لكنها تستهدف نوعًا مختلفًا من المخاطر. فبدل الاعتماد على سلال متنوعة، يركز كل صندوق على عملة واحدة، مع تطبيق إطار العمل القائم على القواعد نفسه عبر مجموعة من العملات البديلة التي تشمل مجالات التمويل اللامركزي، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الطبقة الأولى.

موجة أوسع من طلبات صناديق ETF وETP للعملات الرقمية

تأتي هذه الخطوة في سياق موجة أوسع من نشاطات تقديم طلبات صناديق ETF وETP، من بينها طلب Grayscale الذي قُدم يوم الثلاثاء لتحويل صندوق Bittensor التابع لها إلى صندوق ETF فوري مدرج في بورصة NYSE Arca.

وخلال الأشهر الماضية، عملت جهات إصدار مثل Bitwise وVanEck و21Shares على إطلاق منتجات فورية ومتخصصة، أو السعي للحصول على موافقات لإطلاقها، مرتبطة بعملات بديلة مثل Solana ‏(SOL) وXRP ‏(XRP) وDogecoin ‏(DOGE) وAvalanche ‏(AVAX).

وبينما تتجه شركات أخرى إلى دخول مجال الصناديق المرتبطة بعملة بديلة واحدة، عبر إطلاق أو التقدم بطلبات لمنتجات فورية فردية أو صناديق تركز على الذكاء الاصطناعي أو التمويل اللامركزي، تبدو خطوة Bitwise أكثر طموحًا من حيث النطاق، إذ تسعى لإطلاق حزمة من 11 صندوقًا مبنية على قالب استراتيجي موحّد يهدف إلى إتاحة الوصول إلى العملات البديلة للمستثمرين الأميركيين عبر صناديق ETF.