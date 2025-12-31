بالصورة.. في مفاجأة غير متوقعة.. والد الفنانة إيمان الشريف يعلن إنفصال إبنته من زوجها العازف “إيهاب” ويؤكد: (رغم انفصالهما إلا أن العلاقة بينهما حميمة مبنية على المودة والاحترام)

فجر الأستاذ عبد الله السريف, والد الفنانة الشهيرة إيمان الشريف, مفاجأة كبيرة وصادمة في الوقت نفسه لجمهور المطربة, وذلك بعد تدوينة قام بنشرها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت الفنانة إيمان الشريف, بمشاركة تدوينة والدها التي أعلن فيها إنفصالها عن زوجها وعازفها “إيهاب”.

وكتب الشريف, في تهنئة قدمها بمناسبة العام الجديد: (أخص بالتهنئة الإبنة الصادقة الطيبة البارة بأهلها وعشيرتها إيمان الشريف, وزجها السابق إيهاب عوض, الرجل الطيب ذو الهمة والأخلاق).

وأضاف والد المطربة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (رغم إنفصالهما قبل سنين إلا أن العلاقة حميمة حيث انهما اجتمعا على الإحترام والمودة والفن).