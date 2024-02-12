شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول لبنانى: أهالى الجنوب يعيشون أكبر مأساة بسبب الإعتداءات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللبنانية اللواء الركن محمد خير اليوم الاثنين، أن أهالي الجنوب يعيشيون مأساة كبيرة جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي تسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين.

وقال خير ـ في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية من العاصمة بيروت ـ : "إن الخسائر التي تكبدتها بلاده جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة على جنوبي بيروت تقدر بملايين الدولارات".. مشيرا إلى أن الأرقام الحالية هي مجرد تقديرات أولية لحجم الخسائر التي وقعت في الجنوب.

وتوقع المسؤول اللبناني ارتفاع حجم هذه الخسائر جراء استمرار الاعتداءات على جنوب البلاد..داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة العمل على إيقاف هذه الهجمات الإسرائيلية المستمرة على بيروت.

وأشار خير إلى أن الأزمة الاقتصادية في لبنان تلقي بظلالها على المساعدات للجنوب .. مؤكدا على القدرة الهائلة التي وصفها بـ"الجبارة" وقوة الصمود التي يتمتع بها المواطن اللبناني في وجه أي أزمات أو حروب.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تشهد فيه العمليات العسكرية بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي تصعيدا كبيرا بعد استهداف تل أبيب لمنزل في بلدة شيحين بنطاق قضاء صور في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني ؛ مما أسفر عن سقوط شهيدين من حركة أمل وإصابة آخرين فيما نفذ الحزب 5 عمليات استهدفت مراكز عسكرية في الشمال الإسرائيلي.