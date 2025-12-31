الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 10:09 مساءً - بعد ثلاثة أيام من الآن، المملكة تستعد لاستقبال العالم في النسخة السابعة من رالي داكار

تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال العالم في النسخة السابعة من رالي داكار، حيث يتبقى ثلاثة أيام فقط على انطلاق هذا الحدث الكبير. ستبدأ المنافسات من مدينة ينبع في الثالث من يناير 2026، وتمت كامل الاستعدادات اللازمة، بما في ذلك التنظيم الفني والإداري من قبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والشركاء المعنيين. يمثل رالي داكار واحداً من أكثر الأحداث الرياضية تحدياً في العالم، حيث يشارك فيه نخبة من السائقين والمشاركين.

مشاركة سعودية قوية

تشهد نسخة رالي داكار هذه مشاركة 25 متسابقاً ومتسابقة سعوديين، في مقدمتهم يزيد الراجحي وبطل النسخة السابقة. يمثل الحدث فرصة كبيرة لإظهار قدرات المتسابقين السعوديين وتعزيز مكانة المملكة في رياضة المحركات. يشارك في رالي هذا العام متسابقون محليون معروفون، مما يعكس تنوع المهارات والخبرات في هذا المجال.

استعدادات المتسابقين

يؤكد المتسابق ياسر بن سعيدان على جاهزيته للمنافسة، حيث يشترك للمرة التاسعة، مضيفاً أنه يسعى للحصول على لقب فئة تشالنجر. في ذات السياق، تعبر السائقة دانية عقيل عن حماسها للمشاركة الخامسة، حيث تستعد للمنافسة مع ملاحيها بحماس للتقدم على المنافسين.

إجراءات تنظيمية متكاملة

تمتلك اللجنة المنظمة تصميماً دقيقاً لتنظيم الرالي، مع التأكيد على سلامة المشاركين والجماهير. تدعو الجماهير لمتابعة فعاليات الرالي عبر منصات متنوعة، مما يتيح لهم التفاعل مع الحدث بشكل مستمر. تحظى عمليات البث والمتابعة بتغطية يومية، مما يجعل من السهل متابعة مستجدات الرالي.

تأثير الرالي على المجتمع

يدعو المتسابقون السعوديون جميع المهتمين لمتابعة هذا الحدث الكبير، مشيرين إلى أن الرالي يمثل مصدر فخر للمملكة. يعد رالي داكار منصة لتعزيز روح المنافسة ويعكس التزام المملكة بدعم الشباب في رياضة المحركات، كما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية من خلال توفير فرص تنافسية عالية.