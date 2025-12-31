أمم إفريقيا: بوركينا فاسو تحسم وصافة المجموعة الخامسة على حساب السودان والعلامة الكاملة للجزائر

الرياص - اسماء السيد - الدار البيضاء (المغرب) : حسمت بوركينا فاسو وصافة المجموعة الخامسة عندما تغلبت على السودان 2 0 الاربعاء على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، في الجولة الثالثة الاخيرة ضمن كأس الأمم الإفريقية قي المغرب.

وسجل لاسينا تراوريه (16) وارسين كواسي (85) هدفي بوركينا فاسو، فيما أهدر الجزولي نوح ركلة جزاء للسودان (23).

وكانت بوركينا فاسو بحاجة الى التعادل لضمان وصافة المجموعة لكنها حققت فوزها الثاني بعد الاول على غينيا الاستوائية (2 1)، فيما كان يتعين على السودان، بطل 1970، الفوز للظفر بها بيد أنه مني بالخسارة الثانية بعد الاولى امام الجزائر 3 0 في الجولة الاولى مقابل فوز على غينيا الاستوائية 1 0 في الثانية.

ودخل المنتخبان ضامنين لتأهلهما على الاقل كأحد أربعة منتخبات في المركز الثالث وذلك قبل 48 ساعة من مواجهتهما بعدما استفادا من نتائج المجموعتين الاولى والثانية الإثنين.

وضربت بوركينا فاسو موعدا في ثمن النهائي الثلاثاء المقبل في مراكش مع متصدر المجموعة السادسة والذي سيعرف لاحقا عقب مباراتي الكاميرون مع موزامبيق وساحل العاج حاملة اللقب مع الغابون، فيما سيلعب السودان السبت المقبل مع السنغال متصدرة المجموعة الرابعة في طنجة.

وفي المجموعة ذاتها وعلى ملعب الامير مولاي الحسن في الرباط وامام 15187 متفرجا، استعرض بدلاء الجزائر أمام غينيا الاستوائية وحققوا فوزا كبيرا 3 1.

وحسمت الجزائر نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيلها ثلاثية تناوب عليها زين الدين بلعيد (19) وفارس شايبي (25) وابراهيم مازة (32).

وقلص إيميليو نسوي، قائد غينيا الاستوائية التي كانت خارج المنافسة بعد خسارتين متتاليتين، الفارق مطلع الشوط الثاني (50).

وهو الفوز الثالث تواليا للجزائر في دور المجموعات على غرار نسخة 2019 عندما تغلبت على كينيا 2 0 والسنغال 1 0 وتنزانيا 3 0 في طريقها الى اللقب الثاني في تاريخها بعد عام 1990، بعدما جددت الفوز على اسود التيرانغا (1 0) في المباراة النهائية.

وباتت الجزائر ثاني منتخب يحقق العلامة الكاملة في النسخة الحالية بعد نيجيريا يالمجموعة الثالثة.

وثأرت الجزائر لخسارتها امام غينيا الاستوائية في المواجهة الوحيدة بينهما قبل مباراة اليوم، وكانت بهدف وحيد في نسخة 2022.

ولعبت الجزائر بتشكيلة رديفة معززة بأربعة لاعبين فقط سبق لهم اللعب اساسيين في المباراتين السابقتين وهم ريان ايت نوري وفارس شايبي وابراهيم مازة ورفيق بلغالي.

واثمر ضغط الجزائر هدفا برأسية للمدافع بلعيد اثر ركلة ركنية انبرى لها أنيس حاج موسى (19).

وعزز شايبي بالهدف الثاني عندما تلقى كرة خلف الدفاع من مازة فتوغل داخل المنطقة وتلاعب بالمدافع مارفين أنييبو قبل ان يطلقها قوية في سقف المرمى (25).

واضاف مازة الهدف الثالث برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لحاج موسى (32).

وهو الهدف الثاني لمازة في البطولة.

وقلص القائد نسوي الفارق مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة اسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس أنتوني لويس ماندريا الذي لعب اساسيا على حساب لوكا زيدان، نجل الأسطورة الفرنسية زين الدين (50).