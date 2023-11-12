فتاتان سعوديتان أشعلن غضب العرب بوصلة رقص فاضحة يتحدون بها سما المصري

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أشعلت فتاتان سعوديتان غضب العرب بوصلة رقص وصفت بـ"الفاضحة".

وظهرت الفتاتان في مقطع فيديو، يرقصان على أنغام أغنية شعبية، وارتدت إحداهما فستانًا قصيرًا، فيما ارتدت الأخرى ملابس ضيقة.

وسرعان ما انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه العديد من النشطاء، الذين هاجموا الفتاتين ووصفوا رقصهما بـ"الفاضح".

وقارن البعض الفتاتين بالراقصة المصرية سما المصري، التي اشتهرت بنشر مقاطع فيديو لها وهي ترقص بملابس مثيرة.

وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة بين بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن رقص الفتاتين مخالف للقيم الدينية والأخلاقية السائدة في المجتمع السعودي. وطالب البعض بتطبيق القانون على الفتاتين وتقديمهن للمحاكمة.

ولكن في المقابل، دافع البعض الآخر عن الفتاتين، معتبرين أن رقصهن حق مشروع لهن. ورأى البعض أن ردود الفعل الغاضبة مبالغ فيها، وأن الفتاتين لم يقمن بأي شيء يستحق العقاب.

وفيما يلي بعض ردود الفعل التي أثارتها واقعة رقص الفتاتين السعوديتين:

"هذا عار على المجتمع السعودي. يجب أن يتم تطبيق القانون على هؤلاء الفتيات."

"لا أرى أي خطأ في رقص هؤلاء الفتيات. إنه حقهن في التعبير عن أنفسهن."

"هذه الواقعة تعكس مدى الانفتاح الثقافي الذي تشهده السعودية في الآونة الأخيرة."

وتعتبر هذه الواقعة هي أحدث واقعة تثير الجدل في السعودية حول قضية الحريات الشخصية. وتأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من واقعة أخرى أثارت الجدل، وهي قيام مجموعة من الشباب السعوديين بإقامة حفلة صاخبة في أحد المنازل في مدينة جدة.

المملكه العربيه السعوديه هي احد الدول العربيه التي تهتم بالتقاليد والعادات الاخلاقيه التي نعرفها عن المجتمع الذي يضم اطهره بقعه على وجه الارض التي تحافظ على تقاليدها وعادا تها ولكن ما نراه في السعوديه من حالات خارجه في الاونه الاخيره بسبب ما يفعلونه وما يشاهدونه وما دخل عليهم من اشياء لم تكن في المجتمع السعودي وخاصه النساء

تعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر دول الشرق الأوسط التزامًا وتحفظًا من حيث العادات والتقاليد ولكن منذ فترة طويلة ونحن نجد أشياء تتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا المنتشرة.

يبدو أن جيل الشباب السعودي غير راضٍ عن التعايش مع طريقة عيش آبائهم وأجدادهم لذلك يريدون الانفتاح على العالم الجديد وتغيير عاداتهم ويريدون ان يفعلوا كما يفعل الشعوب الاخرى التي تحث على الانفتاح والتعري والمخلطه بين الجنسين وهذا لم تكن نعتاده على المملكه العربيه السعوديه.

ويشار إلى أن مقطع الفيديو أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداوله العديد من النشطاء، الذين هاجموا الفتاتين ووصفوا رقصهما بـ"الفاضح".