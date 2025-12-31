2026؟ مونديالي وذكاء اصطناعي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: بعد قرون من الاعتماد على البشر في قراءة ملامح العام الجديد، ها هو الذكاء الاصطناعي يقدم لكم الإجابة على سؤال يشغل ما يتجاوز 8 مليار إنسان، هم كل سكان العالم في الوقت الراهن، حيث يثق غالبيتهم في قراءة الـ AI، أكثر من العرافين بالمفهوم البشري التقليدي.

ومن أهم ملامح العام الجديد مونديال 2026 والذي سيكون ترند العام دون منازع، سواء فيما تسبقه من توقعات، أو خلال مبارياته، كما أن 2026 سوف يشهد بلوغ الذكاء الإصطناعي مرحلة جديدة أكثر جنوناً وإثارة للذهول.

نموذج الذكاء الاصطناعي في غوغل والذي يدعى Gemini يرسم ملامح 2026 كعام للتحولات الكبرى، حيث تتداخل فيه الأحداث الرياضية والسياسية الضخمة مع تطورات تقنية واقتصادية مفصلية، ومن أبرز ملامحه:

1. الأحداث الرياضية والسياسية الكبرى

- كأس العالم لكرة القدم 2026: تستضيفه كندا والمكسيك والولايات المتحدة في الفترة من 11 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز)، وسيكون أول مونديال يضم 48 منتخباً.

- الذكرى الـ 250 لاستقلال أميركا: تحتفل الولايات المتحدة بمرور قرنين ونصف على تأسيسها في 4 يوليو (تموز) 2026، وهو حدث تاريخي ضخم.

- ألعاب الكومنولث والآسيوية: تُقام دورة ألعاب الكومنولث في غلاسكو، اسكتلندا، والألعاب الآسيوية في ناغويا، اليابان.

2. ثورة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

- الانتقال من التجربة إلى التنفيذ: يتوقع الخبراء أن يكون 2026 العام الذي يخرج فيه الذكاء الاصطناعي من مرحلة "التجريب" إلى "التأثير الفعلي" في بيئات العمل والمستشفيات.

- الوكلاء الذكيون (Agents): سيصبح الاعتماد على الوكلاء المستقلين (AI Agents) واقعاً في القوى العاملة، مما يقلل من التدخل البشري في العمليات المعقدة.

- التوسع في مراكز البيانات: ستشهد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي انتشاراً عالمياً واسعاً يتجاوز الصين والولايات المتحدة.

3. الاقتصاد والأسواق العالمية

- عام اختبار الصلابة: يُوصف 2026 بأنه عام "المواجهة مع العواقب" الاقتصادية نتيجة سياسات الأعوام السابقة، مع توقعات بتباطؤ النمو العالمي إلى حوالي 2.4%.

- تذبذبات الأسواق: من المتوقع استمرار التذبذب في أسعار الذهب والفضة، مع ضغوط محتملة على شركات التكنولوجيا الكبرى.

الاستدامة والحياد الكربوني: ستصبح معايير الشفافية المدعومة تقنياً ضرورية للامتثال لمعايير الاستدامة العالمية.

4. ملامح اجتماعية وفلكية

- عام "الحصان الناري": وفقاً للتقويم الصيني، يبدأ عام الحصان الناري في 17 فبراير (شباط) 2026، وهو عام يرتبط في الثقافات الآسيوية بالديناميكية والتغييرات القوية.

- التوجه نحو الأصالة والراحة: تتوقع تقارير التوجهات (مثل "Pinterest Predicts") أن يبحث المستهلكون عن "التفاؤل الواقعي" والهروب من ضجيج وسائل التواصل الاجتماعي عبر العودة إلى الهوايات التقليدية والديكورات المستوحاة من السيرك أو الـ "Art Deco".

- توقعات فلكية: يشير خبراء علم الأرقام إلى أن الرقم 9 (مجموع أرقام 2026) يرمز إلى نهاية دورات قديمة وبداية مراحل جديدة تتطلب قرارات متزنة.