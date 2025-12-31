هيئة السوق المالية السعودية توافق على طرح 30% من أسهم ثلاث شركات للاكتتاب العام

أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) عن توقيع عقد (إسناد تشغيل مركز الخدمة الهاتفية إلى جهة خارجية) التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة تبلغ 115 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، يتضمن المشروع إنشاء وتجهيز عدة مقرات لمركز خدمة القنوات الموحدة في مختلف مدن المملكة العربية السعودية لمدة 3 سنوات، وفق أعلى المواصفات الفنية والتشغيلية.

ونوهت الشركة إلى أن ذلك يتضمن تزويد المراكز بكامل البنية التحتية الأساسية والتقنية المتقدمة، بما يشمل شبكات الاتصال والأجهزة ومستلزمات البنية التحتية التقنية، إضافة إلى تجهيز غرف الاتصالات المركزية وربطها بأنظمة حديثة تضمن كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمة.

ويشمل المشروع توفير الأنظمة التقنية وحلول الحوسبة السحابية التي تدعم مرونة العمليات وتكاملها، إلى جانب خدمات الدعم الفني والتقني وخدمات التطوير المستمر، بما يضمن استمرارية الخدمة ومواكبة أحدث التطورات في خدمة المستفيدين.

وسيتم توظيف الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة وتشغيل هذه المراكز، مع تنفيذ برامج تدريبية متكاملة، وإطلاق برامج متخصصة في تحسين تجربة المستفيدين بهدف رفع مستوى الرضا وتعزيز جودة التفاعل مع المراكز.

وبينت الشركة أنه سيتم خلال مدة المشروع تنفيذ جميع الأعمال والإشراف على مختلف مراحل التشغيل والتطوير، بما يواكب المستهدفات الاستراتيجية للمملكة في تطوير البنية التحتية لقطاع مراكز الاتصال والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وتوقعت الشركة أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائجها المالية خلال السنوات 2026 و2027 و2028.