الريبل ينخفض بأكثر من 1% في آخر جلسات عام 2025

تراجعت عقود فول الصويا الآجلة في بورصة شيكاغو خلال تداولات اليوم الأربعاء، لكنها سجلت أول مكسب سنوي لها منذ ثلاث سنوات، مدعومة بعودة الصين إلى السوق الأميركية عقب هدنة تجارية تم التوصل إليها في أواخر أكتوبر، في حين حدّت وفرة المعروض العالمي من وتيرة الارتفاع.

وفي المقابل، سجلت عقود القمح والذرة عام ثالث على التوالي من الخسائر، تحت ضغط الإمدادات الوفيرة عالميًا.

وبلغت مكاسب عقد فول الصويا الأكثر تداولًا في مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT) نحو 4.9% خلال عام 2025. في حين انخفض القمح بنسبة 7.6% منذ بداية العام، وتراجعت الذرة بنحو 4%.

وقال جوش لورانس، المستشار لدى IKON Commodities في سيدني: «تمر أسواق الحبوب والبذور الزيتية العالمية بفترة عطلات تقليدية إلى حد كبير، حيث تظل العوامل الخارجية — مثل الصراع في منطقة البحر الأسود واحتمالات التوصل إلى اتفاق سلام — هي السمة الأبرز المؤثرة في الأسواق».

وفي روسيا، رفعت شركة الاستشارات الزراعية Sovecon يوم الثلاثاء توقعاتها لصادرات القمح في موسم 2025/2026 بمقدار 0.4 مليون طن إلى 44.6 مليون طن. وقد تصاعدت الحرب في أوكرانيا بعد أن تسببت هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية في إلحاق أضرار بالبنية التحتية للطاقة الروسية وتعطيل صادرات النفط من كازاخستان. وتُعد أوكرانيا من أكبر مصدّري القمح والذرة في العالم.

ويرى محللون أن أي تسوية محتملة للصراع المستمر منذ قرابة أربع سنوات قد تضغط على أسعار القمح، إذ إن انخفاض مخاطر الشحن قد يؤدي إلى تراجع تكاليف التصدير وتحسين الوصول إلى الموانئ الأوكرانية.

وفي مكان آخر، توقعت بورصة الحبوب في بوينس آيرس يوم الثلاثاء أن يصل محصول القمح في الأرجنتين لموسم 2025/2026 إلى مستوى قياسي يبلغ 27.8 مليون طن.

في الوقت نفسه، يراقب المتعاملون عن كثب وتيرة المشتريات الصينية وتدفقات الشحنات منذ أكتوبر. وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد صرّح في أوائل ديسمبر بأن الصين تعهدت بشراء 12 مليون طن متري من فول الصويا الأميركي بحلول نهاية فبراير.

وقال متداولان إن الصين اشترت ما لا يقل عن 8 ملايين طن متري من فول الصويا الأميركي هذا العام، مخصصة لشحنات تمتد من ديسمبر إلى مارس.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بأقل من 0.1% إلى 4.40 دولار للبوشل.

الصويا

وتراجعت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 1.4% إلى 10.47 دولار للبوشل.

القمح

وهبطت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة 0.8% إلى 5.07 دولار للبوشل.