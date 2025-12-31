جابر يشدد على الحسم في ضبط الوجود الأجنبي بولاية الخرطوم

شدد عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام ورئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، على عدم التواني في ترحيل الأجانب واللاجئين غير المقننين إلى بلدانهم ومعسكرات اللجوء خارج العاصمة.

وحث سيادته المواطنين على الامتناع عن تشغيل اللاجئين أو تأجير المنازل لمن لا يحملون إقامات رسمية.

​ووجه الفريق جابر، لدى ترؤسه اليوم اجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ، بحضور عضو مجلس السيادة د. نوارة أبو محمد وعدد من الوزراء والقادة العسكريين بضرورة العمل على تهيئة معسكرات اللاجئين وتأمينها، مؤكداً على أهمية إحكام الرقابة على المعابر لمنع تدفق اللاجئين مجدداً إلى ولاية الخرطوم.

​كما أثنى عضو مجلس السيادة على المجهودات الكبيرة التي تبذلها لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، واصفاً إياها برأس الرمح في أعمال اللجنة العليا، لضمان عودة الولاية أكثر أمناً واستقراراً.

​ونوه الفريق جابر إلى عدم وجود أي تردد في حسم الفوضى والتفلتات، ومنع حيازة السلاح واستخدامه خارج إطار القانون، مشدداً على أنه لا مجاملة في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لضبط الأحوال الأمنية. كما وجه بضرورة تفعيل إدارة التوجيه المعنوي لرفع وعي العسكريين بأدوارهم في هذه المرحلة الحساسة.

​وفي السياق ذاته، نفى عضو مجلس السيادة وجود أي أهداف سياسية أو جهوية أو مصالح خاصة وراء إزالة بؤر السكن العشوائي، مؤكداً أنها إجراءات تنظيمية وأمنية، ​وحيا جميع منسوبي القوات النظامية على الجهد الكبير الذي يبذلونه في استتباب الأمن وعودة الاستقرار إلى الولاية.

​من جانبه، استعرض رئيس لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، وزير الدفاع الفريق حسن داؤد كبرون، إنجازات اللجنة خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 27 ديسمبر.

وأشاد بالأعمال المنجزة في محاور عمل اللجنة، والمتمثلة في إخلاء العاصمة من التشكيلات المقاتلة، إزالة السكن العشوائي، ترحيل الأجانب، إزالة مخلفات الحرب، وضبط المعابر والارتكازات، وذلك حرصاً على تلبية تطلعات المواطنين في العودة الآمنة إلى ديارهم.

سونا