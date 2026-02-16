“نحلق ونحقق” متي اليوم الوطني السعودي 93 1447 وفعاليات اليوم الوطني السعودي 2026

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 03:03 صباحاً - متي موعد اليوم الوطني السعودي 2026 هو يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2026، الموافق لـ 9 ربيع الأول 1447 هجري وشعار اليوم الوطني السعودي 2026 هو “نحلم ونحقق”، وهو شعار يعكس طموحات الشعب السعودي نحو مستقبل أفضل تستعد المملكة العربية السعودية للاحتفال بالذكرى الـ 93 لليوم الوطني، والذي يصادف ذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

وسيشهد اليوم الوطني السعودي 2026 العديد من الفعاليات والاحتفالات في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك عروض الطيران والألعاب النارية والحفلات الموسيقية , اليوم الوطني السعودي هو أحد أهم المناسبات الوطنية في المملكة العربية السعودية، حيث يحتفل فيه السعوديون بذكرى توحيد البلاد على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

موعد اليوم الوطني السعودي 2026

فعاليات اليوم الوطني السعودي 2026

تستعد المملكة العربية السعودية للاحتفال بالذكرى الـ 93 لليوم الوطني، والذي يصادف ذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود , وسيشهد اليوم الوطني السعودي 2026 العديد من الفعاليات والاحتفالات في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك:

عروض الطيران والألعاب النارية

الحفلات الموسيقية

المعارض الفنية والثقافية

المسابقات الرياضية

الفعاليات التراثية

أهمية اليوم الوطني السعودي

اليوم الوطني السعودي هو مناسبة مهمة للاحتفاء بالوحدة الوطنية والتاريخ العريق للمملكة العربية السعودية ففي هذا اليوم، يجتمع السعوديون من جميع أنحاء البلاد للاحتفال بإنجازات المملكة والتعبير عن حبهم لوطنهم ويعتبر اليوم الوطني السعودي فرصة للتعبير عن الفخر والاعتزاز بالانتماء إلى هذه الدولة العظيمة.

