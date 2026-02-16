وثيقة العمل الحر 1447 ما هي شروطها ولمن تعطى وكم سعرها

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 03:03 صباحاً - ما هي شروط وثيقة العمل الحر؟ لمن تعطى وثيقة العمل الحر وما هو سعرها؟ تعتبر وثيقة العمل الحر هي واحدة من المستندات المهمة المميزة في المملكة العربية السعودية والتي يجب الحصول عليها من أجل البدء بالمشروع الخاص بالفرد والتي تتضمن العديد من الشروط والتعهدات الخاصة به وعبر جريدة لحظات نيوز نتعرف على وثيقة العمل الحر والمعلومات الخاصة بها.

شروط وثيقة العمل الحر

تعد وثيقة العمل الحر التي تعمل على توفيرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية هي واحدة من المستندات المهمة والضرورية التي يتم تقديمها لجميع الأفراد المتقدمين من أجل البدء بالمشاريع الصغيرة الخاصة بهم والتي تسهل عليهم الكثير من الخدمات والأمور من أجل البدء بالعمل المستقل الخاص بهم والتي عينت الشروط الخاصة بها وتتمثل في التالي:

يجب أن يكون الفرد يعمل في المملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر الفرد المتقدم إليها عن 18 عام ولا يمكن ان يزيد العمر الخاص به عن 60 عام.

يجب إرفاق المستندات المطلوبة من أجل الحصول على وثيقة العمل الحر.

يتم تقديم ملف العمل الخاص بالفرد والذي يتضمن البيانات الخاصة بالمهنة الكاملة.

يتم إرفاق عقد العمل الموجود ما بين العامل وصاحب العمل.

يجب على الفرد امتلاك الحساب الرسمي الخاص به عبر منصة أبشر الإلكترونية.

كم سعر وثيقة العمل الحر والمهن المتاحة لها

في إطار تعرفنا على الشروط الكاملة التي عملت على تعيينها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية نتطرق الآن للتعرف على سعر وثيقة العمل الحر الكاملة والتي عينتها الدولة للتسهيل على الجميع الراغبين في بدء المشروعات الجديدة لهم والتي يتم استخراجها بدون وجود الرسوم المستحقة التي لا تتطلبها وتتوفر بعض المهن المحدد لها الحصول على الوثيقة في المملكة العربية السعودية والتي تتمثل في الآتي:

مهندس للبرمجيات في السعودية.

مهندس الجرافيك.

محرر مرئي.

مصمم للألعاب الإلكترونية.

مطور في تطبيقات الهاتف الجوال.

محلل بيانات الحاسوب.

مراجع اللغة.

تعد وثيقة العمل الحر في المملكة العربية السعودية هي واحدة من المستندات المهمة والتي يكون لها الأهمية الكبيرة لدى الجميع من أجل توفير فرصة البدء بالمشروعات المتنوعة والجديدة لجميع الأفراد في البلاد.