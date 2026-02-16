تعرف علي رسوم دخول قرية الألعاب بالدمام

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 03:03 صباحاً - هي قرية تتيح ألعاباً متنوعة وتكون من أهم وأجمل الأماكن السياحية الموجودة بالدمام حيث توفر ألعاب غير متعطلة وتتم صيانتها بشكل دوري ولا يوجد فيها خطورة علي الأطفال وتكون قرية الألعاب مغلقة ومكيفة ولا يوجد بها أشعة الشمس وتكون مناسبة للكبار والصغار.

أسعارها

تكون من سعر 7 ريالات إلي 15 ريالاً وتتميز في يوم الإثنين تقوم بتقديم تذكرة الدخول من 40 إلي 50 ريالاً لكل الألعاب وايضا إعطاء خصم 50% في يوم الأربعاء من قيمة الألعاب.

أنواع الألعاب التي توجد بها