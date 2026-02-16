تعرف علي رسوم دخول قرية الألعاب بالدمام

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 03:03 صباحاً - هي قرية تتيح ألعاباً متنوعة وتكون من أهم وأجمل الأماكن السياحية الموجودة بالدمام حيث توفر ألعاب غير متعطلة وتتم صيانتها بشكل دوري ولا يوجد فيها خطورة علي الأطفال وتكون قرية الألعاب مغلقة ومكيفة ولا يوجد بها أشعة الشمس وتكون مناسبة للكبار والصغار.
أسعارها
تكون من سعر 7 ريالات إلي 15 ريالاً وتتميز في يوم الإثنين تقوم بتقديم تذكرة الدخول من 40 إلي 50 ريالاً لكل الألعاب وايضا إعطاء خصم 50% في يوم الأربعاء من قيمة الألعاب.
أنواع الألعاب التي توجد بها
- ملاهي هابي لاند: هي ملاهي مناسبة للعائلات مع مصاحبتهم للأطفال ويوجد بها حمام سباحة للأطفال ويوجد بها بحيرة للأشخاص المحبين للصيد.
- عالم الثلج: هو من أكبر الصالات الخاصة بالتزحلق علي الجليد ويقوم بجذب الكثير من الاشخاص ويوجد الثلج علي هيئة أشكال.
- ملاهي سبلاش المائية: ملاهي متنوعة وجلسات متوفرة ويوجد بها عمال للتنظيم يوجد بها بوفيه صغير في أماكن الألعاب ويوجد مطاعم متنوعة ويوجد بها جلسات للمرافقين والمسبح مناسباً للأطفال من عمر 4 سنوات.
- ملاهي فن تايم: يعد من أشهر الاماكن الترفيهية في الدمام حيث يحتوي علي مجموعة من الأنشطة المسلية وأماكن لتناول الطعام ويوجد بها عدد من الملاهي التي بها العاب مختلفة.
- ملاهي جزيرة المرجان: يكون من أفضل الاماكن للتنزه والجلوس علي البحر ويكون ملاهي جزيرة المرجان مكاناً واسعاً ويوجد بها تأجير قوارب ويعتبر مكان لممارسة هوية الصيد البحري.