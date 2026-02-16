الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 03:03 صباحاً - تمويل نقدى حتى 300 ألف بدون كفيل أو ضامن للسعودي والوافد

يعد هذا التمويل من أفضل العروض المتاحة بالمملكة العربية السعودية في وقتنا هذا والتي لقيت شعبية وتشجيعا من قبل الجميع فهى محببة من قبل السعودي والوافد ايضا، ويعتبر الشيب وراء ذلك هو شروطها السلسلة والبسيطة والتى من ضمنها الحصول على التمويل دون وجود كفيل أو ضامن أيضا وغيرها من الشروط والتى سنتعرف عليها هنا.

قامت شركة عبداللطيف جميل التمويلية بتوفير هذا التمويل لجميع الأفراد والجنسيات المتواجدة بالمملكة كما أعلنت عن توفر أيضا لمن يعمل القطاعات الخاصة والحكومية وراتبه قليل جدا لا يتعدى بضعة الآلاف ريالا سعوديا.

كما حرصت الشركة أيضا على توفير طرق سداد جيده جدا وتساهم في تسهيل الدفع على العملاء، فهي اعتمدت طريقة جدولة التمويل على فترات زمنية طويلة تتناسب مع دخله وراتبه الشهرى، وتعد هذه الشركه من افضل شركات التمويل السعودية التى يُنصح بالتعاون معها في حال الرغبة بالحصول على تمويل شبيه بذلك فهى توفر كافة الامتيازات التى لا يمكن تخيلها.

المميزات الموجودة بشركة عبداللطيف جميل

عند رغبة أي شخص بالتمويل من هذه الشركة فإنه يتمتع بعدد من المزايا والتي من ضمنها:

توافق أسس التمويل عبرها مع ضوابط الشريعة.

يمكن الحصول عليه دون الحاجة كفيل أو ضامن.

توفر الشركة مبالغ مالية تبدأ من عشرة آلاف ريالا سعوديا، بالإضافة إلى وجود عدة خيارات السداد.

يمكن أن يتم سداد التمويل هذه الشركة في مدة زمنية تبدأ من اثنا عشر شهرا حتى ستون شهرا.

كما أنها تسمح بالحصول على التمويل حتى وإن كان راتب العميل ثلاثة آلاف ريال.

التقديم للحصول على تمويل من قبل شركة عبداللطيف

اعتمدت شركة عبداللطيف ابسط الطرق لتقديم طلب للحصول على تمويل من خلالها، وهى كالاتى:

اولا يتم الدخول على الموقع الرسمى الخاص بالشركة “ من الرابــــط “ .

“ بعد ذلك يتم كتابة المعلومات المطلوبة جميعها بطريقة صحيحة ومن ثم تحديد المبلغ والضغط على تأكيد.

ويمكن زيارة اقرب فرع الشركة أيضا تقديم الطلب عبرها.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل من قبل شركة عبداللطيف

يوجد عدة أوراق لابد من إتاحتها عند الرغبة بالاستمتاع بالتمويل هذا، وهى: