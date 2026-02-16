الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 02:15 صباحاً - سلم رواتب هيئة الجمارك السعودية 1447 .. مهام هيئة الجمارك السعودية

يبحث الكثير من المهتمين بأمور هيئة الجمارك وسلم رواتب هيئة الجمارك السعودية، فهي أحد الهيئات التي تأسست في عام 2017م، وتم إنشائها بهدف تطوير وتنفيذ العديد من السياسات المتعلقة بالقيمة المضافة وتحصيل الجمارك، وخلال موقع لحظات نيوز سنوضح ما هو سلم رواتب هيئة الجمارك السعودية.

سلم رواتب هيئة الجمارك السعودية

الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم اللوائح وتطبيق القوانين المتعلقة بكلًا من الضرائب والزكاة والجمارك، وتنوعت أهداف هذه الهيئة من ضمن الأجزاء التي اهتمت بها الحكومة السعودية في محاولة تنظيم نظام ضريبي فعال، وبالطبع يريد العديد من الشباب والرجال السعوديين الذين يرغبوا في العمل بهذه الهيئة، وسلم رواتبهم كالتالي:

المرتبة مرتبات مختلف الدرجات بالريال السعودي الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الأولى 3000 3135 3270 3405 3540 3675 3810 الثانية 3430 3595 3760 3925 4090 4255 4420 الثالثة 3945 4135 4325 4515 4705 4895 5085 الرابعة 4530 4760 4990 5220 5450 5680 5910 الخامسة 5240 5505 5770 6035 6300 6565 6830 السادسة 6065 6370 6675 6980 7285 7590 7895 السابعة 7010 7375 7740 8105 8470 8835 9200 الثامنة 8010 8425 8840 9255 9670 10085 10500 التاسعة 9275 9745 10215 10685 11155 11625 12095 العاشرة 10275 10785 11295 11805 12315 12825 13335

العلاوة السنوية للعاملين بهيئة الجمارك السعودية

بالتأكيد العلاوات هي أحد الطرق التي تساعد الناس على حب عملها وبذل جهد كبير بها، وهي أحد أنواع الحوافز التي تعطى للعاملين كنوع من المكافأة والحوافز لتساعد الناس على إتمام عملهم بشكل أكبر، والعلاوات السنوية للعاملين بوزارة الجمارك كما يلي:

مرتبة الموظف العلاوة السنوية بالريال السعودي الدرجة الأولى 135 الدرجة الثانية 165 الدرجة الثالثة 190 الدرجة الرابعة 230 الدرجة الخامسة 265 الدرجة السادسة 305 الدرجة السابعة 365 الدرجة الثامنة 415 الدرجة التاسعة 470 الدرجة العاشرة 510 الدرجة الحادية عشر 530 الدرجة الثانية عشر 570 الدرجة الثالثة عشر 605 الدرجة الرابعة عشر 700 الدرجة الخامسة عشر 865

مهام هيئة الجمارك السعودية

هيئة الجمارك التي ضمت كلًا من هيئة الزكاة والضرائب في نفس المهام، وهي تسعى إلى إنجاز جميع الأعمال بناءً على رؤية الحكومة السعودية، وأبرز هذه المهام فيما يلي:

تعمل على منع المنتجات الممنوعة كالخمور وأي شيء محرم دينيًا أو قانونيًا للمملكة العربية السعودية.

جمع الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات والبضائع الاستهلاكية الداخلة للدولة.

العمل على تطبيق الاتفاقيات التجارية العالمية والتزام الشركات الأجنبية بها.

التخزين الجيد للمنتجات المستوردة من الخارج.

إعفاء بعض المنتجات والمواد الخام المستخدمة في الصناعات الأولية من الرسوم الجمركية.

تسهيل عمليات التصدير الخاصة بالبضائع السعودية لدول الخارج ورفع الاقتصاد بالدولة.

منع دخول المنتجات المنتهية الصلاحية والفاسدة الضارة بسلامة وصحة المواطنين.

عرضنا للتو سلم رواتب هيئة الجمارك السعودية وهي أحد الهيئات التي تشكل أهمية كبرى في الحفاظ على أمن وأمان المنتجات الداخلة إلى السعودية، وبالطبع مرتبات هذه الهيئة مجزية ولكنها تطلب العديد من العمل والمجهود.