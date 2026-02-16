- 1/2
الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 02:15 صباحاً - سلم رواتب هيئة الجمارك السعودية 1447 .. مهام هيئة الجمارك السعودية
يبحث الكثير من المهتمين بأمور هيئة الجمارك وسلم رواتب هيئة الجمارك السعودية، فهي أحد الهيئات التي تأسست في عام 2017م، وتم إنشائها بهدف تطوير وتنفيذ العديد من السياسات المتعلقة بالقيمة المضافة وتحصيل الجمارك، وخلال موقع لحظات نيوز سنوضح ما هو سلم رواتب هيئة الجمارك السعودية.
سلم رواتب هيئة الجمارك السعودية
الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم اللوائح وتطبيق القوانين المتعلقة بكلًا من الضرائب والزكاة والجمارك، وتنوعت أهداف هذه الهيئة من ضمن الأجزاء التي اهتمت بها الحكومة السعودية في محاولة تنظيم نظام ضريبي فعال، وبالطبع يريد العديد من الشباب والرجال السعوديين الذين يرغبوا في العمل بهذه الهيئة، وسلم رواتبهم كالتالي:
|المرتبة
|مرتبات مختلف الدرجات بالريال السعودي
|الأولى
|الثانية
|الثالثة
|الرابعة
|الخامسة
|السادسة
|السابعة
|الأولى
|3000
|3135
|3270
|3405
|3540
|3675
|3810
|الثانية
|3430
|3595
|3760
|3925
|4090
|4255
|4420
|الثالثة
|3945
|4135
|4325
|4515
|4705
|4895
|5085
|الرابعة
|4530
|4760
|4990
|5220
|5450
|5680
|5910
|الخامسة
|5240
|5505
|5770
|6035
|6300
|6565
|6830
|السادسة
|6065
|6370
|6675
|6980
|7285
|7590
|7895
|السابعة
|7010
|7375
|7740
|8105
|8470
|8835
|9200
|الثامنة
|8010
|8425
|8840
|9255
|9670
|10085
|10500
|التاسعة
|9275
|9745
|10215
|10685
|11155
|11625
|12095
|العاشرة
|10275
|10785
|11295
|11805
|12315
|12825
|13335
العلاوة السنوية للعاملين بهيئة الجمارك السعودية
بالتأكيد العلاوات هي أحد الطرق التي تساعد الناس على حب عملها وبذل جهد كبير بها، وهي أحد أنواع الحوافز التي تعطى للعاملين كنوع من المكافأة والحوافز لتساعد الناس على إتمام عملهم بشكل أكبر، والعلاوات السنوية للعاملين بوزارة الجمارك كما يلي:
|مرتبة الموظف
|العلاوة السنوية بالريال السعودي
|الدرجة الأولى
|135
|الدرجة الثانية
|165
|الدرجة الثالثة
|190
|الدرجة الرابعة
|230
|الدرجة الخامسة
|265
|الدرجة السادسة
|305
|الدرجة السابعة
|365
|الدرجة الثامنة
|415
|الدرجة التاسعة
|470
|الدرجة العاشرة
|510
|الدرجة الحادية عشر
|530
|الدرجة الثانية عشر
|570
|الدرجة الثالثة عشر
|605
|الدرجة الرابعة عشر
|700
|الدرجة الخامسة عشر
|865
مهام هيئة الجمارك السعودية
هيئة الجمارك التي ضمت كلًا من هيئة الزكاة والضرائب في نفس المهام، وهي تسعى إلى إنجاز جميع الأعمال بناءً على رؤية الحكومة السعودية، وأبرز هذه المهام فيما يلي:
- تعمل على منع المنتجات الممنوعة كالخمور وأي شيء محرم دينيًا أو قانونيًا للمملكة العربية السعودية.
- جمع الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات والبضائع الاستهلاكية الداخلة للدولة.
- العمل على تطبيق الاتفاقيات التجارية العالمية والتزام الشركات الأجنبية بها.
- التخزين الجيد للمنتجات المستوردة من الخارج.
- إعفاء بعض المنتجات والمواد الخام المستخدمة في الصناعات الأولية من الرسوم الجمركية.
- تسهيل عمليات التصدير الخاصة بالبضائع السعودية لدول الخارج ورفع الاقتصاد بالدولة.
- منع دخول المنتجات المنتهية الصلاحية والفاسدة الضارة بسلامة وصحة المواطنين.
عرضنا للتو سلم رواتب هيئة الجمارك السعودية وهي أحد الهيئات التي تشكل أهمية كبرى في الحفاظ على أمن وأمان المنتجات الداخلة إلى السعودية، وبالطبع مرتبات هذه الهيئة مجزية ولكنها تطلب العديد من العمل والمجهود.