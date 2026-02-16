كم باقي على الشتاء 1447 العد التنازلي

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 03:03 صباحاً - كم باقي على الشتاء هو أحد التساؤلات المميزة التي يهتم الكثير من الأشخاص بالتعرف عليها والبحث عنها، يعتبر فصل الشتاء هو أحد فصول السنة والذي يكون له المكان الكبيرة والعالية في القلوب وهو من الفصول القريبة من القلوب للجميع التي تضم عدد من المظاهر والفعاليات المختلفة للاحتفال وعبر موقع لحظات نيوز نتعرف على المدة الباقية على فصل الشتاء.

كم باقي على الشتاء

تتميز المملكة العربية السعودية بالمناخ الصحراوي والحار الخاص بها والذي يتميز بالحرارة العالية لها ولذلك يهتم الكثير من الأشخاص بالتعرف على الموعد المقرر من أجل البدء في فصل الشتاء والاحتفال به وذلك من أجل الاستمتاع بالأجواء المميزة والسعيدة للجميع وهذا الأمر الذي عملت على تحديده هيئة الأرصاد العامة في المملكة العربية السعودية.

وقد أوضحت الهيئة العامة للأرصاد في البلاد انه من المقرر أن يبدأ فصل الشتاء في السعودية في يوم 22 من شهر ديسمبر الموافق يوم 9 / 6 /1447 هجريًا والذي يكون من المقرر له أن يستمر ما يقرب من 86 يوم بالكامل حتى بداية فصل الربيع ولذلك قد أعلنت البلاد أنه من المحدد أنه يتبقى على الاحتفال وقدوم فصل الشتاء في السعودية ما يقرب من 80 يوم بالكامل حتى البدء به.

متى ينتهي فصل الشتاء في السعودية

في صد تعرفنا على العد التنازلي الخاص بفصل الشتاء والذي يكون من المقرر له البدء في يوم 22 ديسمبر لهذا العام الميلادي وهو الأمر الذي ينتظره الكثير من المواطنين السعوديين باستمرار من أجل الاستمتاع بكافة الأجواء الشتوية المميزة والعائلية القريبة من القلوب والتي تتضمن الكثير من الاحتفالات والسعادة الكبيرة لدى الجميع في القلوب.

نتعرف أيًا على الموعد المقرر من أجل انتهاء فصل الشتاء في السعودية والذي يكون المحدد له الانتهاء في 21 مارس من أجل البدء باحتفالات الربيع وهذا الفصل المميز المليء بالسعادة والراحة الكبيرة في القلوب.

يعد فصل الشتاء في المملكة العربية السعودية هو أحد الفصول المتميزة والمهمة التي يكون لها الكثير من مظاهر الاحتفال والتي تحتل المكانة الكبيرة والعالية في قلوب جميع الأفراد والمواطنين السعوديين وذلك لما له من أجواء شتوية رائعة.