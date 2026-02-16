الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 03:03 صباحاً - كيف اسوي تنازل عن خادمه؟ طريقة نقل كفالة عاملة منزلية

كيف اسوي تنازل عن خادمه ونقل الكفالة هو الامر الذي ينشغل الكثيرون بالبحث عنه باستمرار، توجد العديد من الخدمات الالكترونية المختلفة التي توفرها الدولة لجميع المواطنين السعوديين والتي تعتبر من أبرزها هي خدمة نقل كفالة العاملة المنزلية وعبر جريدة لحظات نيوز نتعرف على كيفية نقل كفالة عاملة منزلية.

كيف اسوي تنازل عن خادمه

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عدد كبير من الخدمات التابعة لها التي تعتبر من أهمها هي خدمة نقل الكفالة الخاصة بالعمالة المنزلية من خلال شبكات الإنترنت من أجل التسهيل على الجميع وتتمثل الخطوات المتبعة لها في التالي:

الولوج إلى موقع منصة أبشر “من هنا“. اختيار تبويب أبشر أفراد. يتم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور. كتابة رمز التحقق على الشاشة. النقر على تسجيل الدخول. يتم النقر على أيقونة خدماتي. اختيار خدمة الجوازات من القائمة. تعيين أيقونة المكفولين. يتم تسجيل البيانات الخاصة بصاحب العمل. الموافقة على الشروط والأحكام الظاهرة. يتم تعيين رمز التحقق. النقر على تم من أجل إرسال طلب نقل الكفالة.

شروط نقل كفالة العاملة المنزلية

بعد تعرفنا على الخطوات الالكترونية المتبعة من أجل نقل كفالة العمالة المنزلية نستكمل الآن تعرفنا على شروط نقل الكفالة الخاصة بالعمالة المنزلية والتي تتمثل في الآتي:

في حالة التقديم بشكوى ضد الكفيل يتم عمل التحقيق ونقل كفالة المكفول بدون موافقة الكفيل.

يتم نقل الكفالة في حالة عدم الحصول على المستحقات الخاصة بالعامل بالكامل.

يجب تقديم تناول صاحب العامل الحالي عن خدمات العامل عبر منصة أبشر.

يشترط موافقة العامل على نقل الكفالة له من مالك العمل.

ان يخلو السجل الجنائي للكفيل الجديد من المشكلات القضائية عليه.

