الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 03:03 صباحاً - 50000 ريال قرض فوري للعاطلين عن العمل بدون فوائد.. بنك الرياض يوضح

أعلن بنك الرياض السعودي عن إمكانية صرف قروض تبدأ من 50ألف ريال وحتى 300 ألف ريال وذلك للمتوقفين عن العمل.

وقد جاء قرار البنك من أجل مساعدة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية وغلاء المعيشية.

وقدم البنك جميع التسهيلات الممكنة وأهمها مد فترة السداد على خمس سنوات من خلال القسط الشهري وذلك بدون فوائد حتى لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

والبنك حدد الفئة التي يمكنها الاستفادة من هذا القرض وهم العاطلين والمتوقفين عن العمل بعد توافر بعض الشروط.

شروط الحصول على قرض 50 ألف ريال من بنك الرياض

يمكن لراغبي الحصول على القرض التقدم بطلب للبنك ولكن يلزم أن يتوافر ما يلي:

لا يقل عمر صاحب الطلب عن 18 عام ولا يتجاوز 60 عام.

أن يكون سعودي ومقيم دائم في السعودية.

الالتزام بسداد القسط الشهري المتفق عليه.

سداد القرض على فترة أقصاها خمس سنوات.

التقديم إلكترونيا على القرض.

كيفية الحصول على قرض بنك الرياض

يتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للبنك واتباع الآتي: