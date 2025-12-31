سيف بن زايد: مع إشراقة عامٍ جديد نرفع أطيب التبريكات وأصدق الأمنيات لقيادتنا الرشيدة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن مع إشراقة عامٍ جديد، نرفع أطيب التبريكات وأصدق الأمنيات لقيادتنا الرشيدة.

وكتب سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «مع إشراقة عامٍ جديد، نرفع أطيب التبريكات وأصدق الأمنيات لقيادتنا الرشيدة، التي تمضي بالإمارات بثباتٍ وعزم نحو آفاقٍ أوسع من الازدهار والتقدم، ولأبناء هذا الوطن الأوفياء، رمز الولاء والتلاحم، ولكل من يعيش على أرضها المباركة التي تتجسد فيها روح الطموح والعمل».

وأضاف سموه: «نسأل الله القدير أن يكون عام 2026 عامًا تتعاظم فيه منجزات الإمارات في ميادين النهضة والإنسانية، وأن يفيض بالخير والسلام والطمأنينة على بلادنا، وعلى العالم أجمع».