سعر البيتكوين يقترب من مستوى 89 ألف دولار وسط ترقب لمستوى 90 ألف

سجّل سعر البيتكوين خلال آخر 24 ساعة حركة سعرية هادئة نسبيا، لكنه تمكّن من تعويض قرابة 2000 دولار ليقترب من مستوى 89,000 دولار.

في المقابل، بدت غالبية العملات البديلة ذات القيمة السوقية الكبيرة بطيئة, إذ ظلّ سعر الإيثيريوم دون 3000 دولار، بينما بقي سعر عملة الريبل XRP أسفل مستوى المقاومة عند 1.90 دولار.

خلال شهر ديسمبر، تحرّك سعر البيتكوين في نطاق عرضي؛ حيث لامس في بدايات الشهر مستويات قرب 94,500 دولار كحد علوي، و84,500 دولار كحد سفلي، قبل أن يضيق نطاق التداول منذ 19 ديسمبر.

على مدار الأسبوعين الماضيين فشل السعر في اختراق مقاومة 90,000 دولار، في حين قدّم مستوى 86,500 دولار دعم كاف لتماسك السعر.

آخر محاولة اختراق فاشلة حدثت مطلع الأسبوع عندما ارتفع السعر إلى 90,400 دولار لكنه قوبل برفض سريع، ليتراجع السعر بعدها إلى ما دون 87,000 دولار.

ورغم استعادة جزء من الخسائر، عاد السعر واصطدم بمستوى 89,400 دولار أمس، ليتداول حاليا أقل بقليل من 89,000 دولار وسط تقلبات يومية محدودة.

ومع اقتراب نهاية العام، تشير المعطيات إلى احتمال أن يُنهي سعر البيتكوين عام 2025 على انخفاض ما لم يحدث تحوّل قوي خلال الساعات القادمة، وهو أمر لم يحدث في سنة تلي حدث الانقسام (Halving) في الدورات السابقة.

في الوقت نفسه ارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين بشكل طفيف إلى نحو 1.770 تريليون دولار، بينما بلغت هيمنته على السوق 57.5% وفق بيانات “CoinGecko”.

على صعيد العملات الرقمية البديلة، يواصل سعر الايثيريوم اختبار مقاومة 3000 دولار دون نجاح واضح، فيما تراجع سعر الريبل XRP إلى ما دون 1.90 دولار ليتحول هذا المستوى من دعم إلى مقاومة.

أما عملة BNB فحققت مكاسب محدودة، بينما سجلت عملات مثل DOGE وADA وZEC وXLM تراجع على المؤشر اليومي.

في المقابل، واصلت العملة الرقمية Canton (CC) أداءها القوي محققة ارتفاع يومي بنحو 8.5% لتصل إلى 0.146 دولار.

بشكل عام، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية بنحو 20 مليار دولار خلال اليوم لتصل إلى قرابة 3.080 تريليون دولار وفق “CoinGecko”.



