مسؤول تنفيذي في Coinbase يحذر: خطأ في تشريعات العملات المستقرة قد يمنح الصين أفضلية عالمية

تام شمس - الأربعاء 31 ديسمبر 2025 01:51 مساءً - حذّر مسؤول تنفيذي رفيع في شركة Coinbase من أن إدخال تعديلات على إطار تنظيم العملات المستقرة في الولايات المتحدة قد يضعف موقع واشنطن في السباق العالمي على أنظمة المدفوعات الرقمية، في وقت تتحرك فيه الصين لتعزيز تنافسية عملتها الرقمية الصادرة عن البنك المركزي (CBDC).

وفي منشور على منصة X، قال فاريار شيرزاد، كبير مسؤولي السياسات في Coinbase، إن الجدل الدائر حول ما إذا كان يمكن للعملات المستقرة الصادرة في الولايات المتحدة تقديم “مكافآت” بموجب قانون GENIUS قد يضر بالتنافسية العالمية للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي. وأشار إلى إعلان حديث صادر عن البنك المركزي الصيني بوصفه دليلًا على أن الأنظمة المالية المنافسة تتحرك بسرعة لتعزيز جاذبية النقود الرقمية المدعومة من الدولة.

وكان بنك الشعب الصيني، البنك المركزي في الصين، قد عرض هذا الأسبوع إطارًا تنظيميًا يسمح للبنوك التجارية بدفع فوائد على الأرصدة المحتفظ بها في محافظ اليوان الرقمي، اعتبارًا من 1 يناير 2026. وقال لو لي، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، إن هذه الخطوة ستنقل عملة e-CNY من دورها الأصلي كبديل للنقد الرقمي، إلى أداة مدمجة ضمن إدارة الأصول والخصوم لدى البنوك.

وقال لي في التقرير: “سينتقل اليوان الرقمي من عصر النقد الرقمي إلى عصر عملة الودائع الرقمية (Digital Deposit Money)”. وأضاف: “وسيتمتع بوظائف مقياس القيمة النقدية، وحفظ القيمة، والمدفوعات العابرة للحدود”.

جدل مكافآت العملات المستقرة يثير مخاوف تنافسية

أقرّ قانون GENIUS، الذي جرى تمريره في يونيو، قواعد الاحتياطي والامتثال الخاصة بالعملات المستقرة، مع حظر دفع فوائد مباشرة من قبل الجهات المُصدِرة. إلا أن القانون يسمح للمنصات والأطراف الثالثة بتقديم مكافآت مرتبطة باستخدام العملات المستقرة.

وحذّر شيرزاد قائلًا: “إذا أُسيء التعامل مع هذه المسألة خلال مفاوضات مجلس الشيوخ حول مشروع قانون هيكل السوق، فقد يمنح ذلك منافسينا العالميين دعمًا كبيرًا يمنح العملات المستقرة غير الأميركية والعملات الرقمية للبنوك المركزية أفضلية تنافسية حاسمة في أسوأ توقيت ممكن”.

فاريار شيرزاد يحذر من تعديل قانون GENIUS. المصدر: Faryar Shirzad

ويأتي هذا التحذير في وقت عبّر فيه مسؤولون في القطاع عن مخاوفهم من محاولات جماعات الضغط المصرفية إعادة فتح قانون GENIUS. وقال المعلق المتخصص في سياسات العملات الرقمية، ماكس أفيري، في منشور الأسبوع الماضي: “الآن يريد لوبي البنوك إعادة فتحه”.

وأشار أفيري إلى أن البنوك تحقق حاليًا عوائد تقارب 4% على الاحتياطيات المودعة لدى الاحتياطي الفيدرالي، في حين لا يحصل المستهلكون غالبًا إلا على عوائد شبه معدومة على حسابات التوفير التقليدية. وأضاف أن منصات العملات المستقرة تهدد هذا النموذج من خلال عرض مشاركة جزء من تلك العوائد مع المستخدمين.

الرئيس التنفيذي لـCoinbase: تعديل قانون GENIUS “خط أحمر”

قال الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، براين أرمسترونغ، الأسبوع الماضي إن أي محاولة لإعادة فتح قانون GENIUS تمثل “خطًا أحمر”، متهمًا البنوك بممارسة ضغوط على الكونغرس للحد من مكافآت العملات المستقرة بهدف حماية قاعدة ودائعها. وأضاف أن Coinbase ستواصل معارضة أي مساعٍ لتعديل القانون، معربًا عن دهشته من مدى علنية هذه الضغوط.

كما اعتبر أرمسترونغ أن البنوك تُسيء تقدير المسألة، متوقعًا أنها ستسعى في نهاية المطاف إلى تقديم فوائد وعوائد على العملات المستقرة نفسها عندما تتضح الفرصة. ووصف جهود الضغط الحالية بأنها “غير أخلاقية”، مؤكدًا أنها ستفشل في نهاية المطاف.