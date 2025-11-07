تقرير: ألعاب Web3 والتمويل اللامركزي يتصدران نشاط القطاع في أكتوبر رغم تراجع السوق

تام شمس - الجمعة 7 نوفمبر 2025 02:49 مساءً - ظلت ألعاب البلوكتشين والتمويل اللامركزي (DeFi) أكثر القطاعات نشاطًا في منظومة Web3 خلال شهر أكتوبر، على الرغم من انخفاض عدد المحافظ النشطة يوميًا بنسبة 3% إلى 16 مليون محفظة، وفقًا لتقرير جديد صادر عن DappRadar.

وأشار التقرير إلى أن ألعاب Web3 شكّلت 27.9% من إجمالي نشاط التطبيقات اللامركزية (DApps) خلال الشهر الماضي وهي أعلى حصة سنوية بينما حافظ قطاع DeFi على تفاعل قوي بنسبة 18.4%، رغم تقلبات السوق والضغوط التنظيمية المستمرة.

تقرير الصناعة أكتوبر 2025. المصدر: DappRadar

شملت أكثر التطبيقات استخدامًا: Raydium وPump.fun وJupiter Exchange وOKX Dex وPancakeSwap v2.

ومع ذلك، انخفض إجمالي القيمة المقفلة (TVL) في بروتوكولات DeFi بنسبة 6.3% في أكتوبر إلى 221 مليار دولار، وتراجع بنسبة إضافية بلغت 12% في أوائل نوفمبر إلى 193 مليار دولار، نتيجة هبوط السوق الأوسع وعدم اليقين التنظيمي.

تقرير الصناعة أكتوبر 2025. المصدر: DappRadar

في المقابل، ارتفعت تداولات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) بنسبة 30% في أكتوبر لتصل إلى 546 مليون دولار، بعد تسجيل 10.1 ملايين معاملة وهو أعلى عدد شهري في عام 2025.

تراجع DeFi… واستجابة سريعة

تعرض قطاع DeFi لضغوط إضافية بسبب انهيار السوق في 10 أكتوبر، والذي قضى على نحو 20 مليار دولار من المراكز ذات الرافعة المالية عبر منصات الإقراض والبورصات الكبرى.

وتفاقم الضغط عندما تكبد بروتوكول Stream Finance خسائر بلغت 93 مليون دولار يوم الأربعاء، ما أثار مخاوف بشأن التعرض الائتماني للعملات المستقرة، ودفع المحللين إلى الكشف عن ثغرات إضافية بقيمة 284 مليون دولار ضمن منظومة DeFi.

كما أثّر الغموض التنظيمي على القطاع خلال أكتوبر بعد أن اقترح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الديمقراطيين توسيع قواعد “اعرف عميلك” (KYC) لتشمل المحافظ غير الحاضنة، وهي خطوة حذّر منتقدون من أنها قد تدفع نشاط DeFi إلى الخارج.

يوم الخميس، أطلقت مجموعة من الجهات البارزة في منظومة إيثريوم تحالفًا جديدًا باسم تحالف الدفاع عن بروتوكول إيثريوم (EPAA)، يضم مؤسسات DeFi رائدة مثل Aave وUniswap وLido وCurve وThe Graph، بهدف تنسيق الجهود السياسية وضمان تمثيل البنية التحتية اللامركزية في التشريعات التنظيمية.

وفي اليوم نفسه، أعلنت شبكة RedStone للأوراكل المعيارية عن إطلاق منصة Credora وهي منصة لتقييم المخاطر مخصصة لـDeFi تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين تقييمات الائتمان عبر بروتوكولات الإقراض.