أستراليا تخاطر بأن تصبح "بلد الفرص الضائعة" بترددها في تبنّي ترميز الأصول، وفقًا لأكبر منظم للأسواق في البلاد

تام شمس - الجمعة 7 نوفمبر 2025 02:49 مساءً - حذر رئيس لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) جو لونغو من أن الأسواق المالية في أستراليا قد تتراجع خلف الدول الأخرى إذا لم تتبنَّ التقنيات الجديدة مثل ترميز الأصول.

وقال لونغو خلال كلمته أمام النادي الوطني للصحافة في كانبرا يوم الأربعاء:

“بينما تتجه الدول الأخرى نحو التكيّف والابتكار، هناك خطر حقيقي بأن تصبح أستراليا ‘بلد الفرص الضائعة’ أو مجرد متلقٍ سلبي لتطورات تجري في الخارج. الخيار واضح: إمّا أن نبتكر أو نركد أن نتطور أو ننقرض.”

رئيس لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية جو لونغو يلقي كلمته في النادي الوطني للصحافة في كانبرا، الأربعاء.

المصدر: National Press Club of Australia

تُقدّر قيمة الأصول الواقعية المرمّزة على السلسلة (on-chain) بأكثر من 35.8 مليار دولار حاليًا، وتتوقع شركة Boston Consulting Group أن ترتفع إلى 16 تريليون دولار بحلول عام 2030، في حين تقدم شركة McKinsey & Co تقديرًا أكثر تحفظًا يبلغ 2 تريليون دولار للفترة نفسها.

وفي الولايات المتحدة، بدأت الجهات التنظيمية في دراسة فكرة التداول على مدار الساعة، والتي “قد تكون قابلة للتطبيق في بعض فئات الأصول أكثر من غيرها”، ما دفع شخصيات مالية بارزة مثل لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة BlackRock، إلى الدعوة لترميز كل شيء من الأسهم والسندات إلى صناديق أسواق المال كحل للمشكلات البنيوية في النظام المالي التقليدي.

دول أخرى تتفوّق على أستراليا في الابتكار

قال لونغو إن أستراليا كانت من أوائل الدول التي تبنّت أنظمة التداول الإلكتروني، مثل نظام تسوية الأوراق المالية في بورصة أستراليا المعروف باسم CHESS، مشيرًا إلى أن أول سند مرمّز تم إصداره في سيدني عام 2018.

وأضاف:

“الآن، تتفوّق علينا دول أخرى. تقنية السجلات الموزعة (DLT) التي تمكّن من ترميز الأصول قد تُحدث تحولًا جذريًا في أسواق رأس المال لدينا، تمامًا كما فعل نظام CHESS في بداياته.”

وأوضح لونغو أنه التقى الشهر الماضي برئيس هيئة الأوراق المالية الأمريكية بول أتكينز، الذي أبلغه بأن أستراليا تخوض منافسة عالمية لجذب أكبر قدر من رأس المال والاستحواذ على “حصة أكبر” من سوق الترميز سريع النمو.

لجنة ASIC تتخذ خطوات لدعم الابتكار

قال لونغو إن الهيئة تخطط لـ“دعم الابتكار من الأساس”، عبر إعادة إطلاق مركز الابتكار لمساعدة شركات التكنولوجيا المالية الناشئة على التنقل ضمن الأطر التنظيمية.

ويأتي هذا بعد نحو أسبوع من إصدار الهيئة لتوجيهات محدثة حول كيفية الموازنة بين الابتكار في الأصول الرقمية وحماية المستثمرين.

"جي بي مورغان" قد ترمّز أصولًا بقيمة 730 مليار دولار بحلول 2028

يتوقع لونغو أن تسارع وتيرة الترميز سيكون أسرع مما هو متوقع، مشيرًا إلى محادثات أجراها مع موظفين من JPMorgan قالوا له إن البنك يخطط لترميز صناديق أسواق المال الخاصة به خلال العامين المقبلين.

تمتلك أربعة من أكبر صناديق أسواق المال التابعة لجي بي مورغان أصولًا تبلغ قيمتها 730 مليار دولار مجتمعة.

وأشار لونغو إلى أن ترميز هذه الفئات من الأصول سيمكن مجموعة أوسع من المتداولين من الوصول إلى الأسواق التي كانت تقليديًا حكرًا على المؤسسات المالية والمستثمرين الأثرياء.