نهيان بن مبارك يستقبل رئيس وزراء كيرالا

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في مجلسه بأبوظبي، معالي بيناراي فيجايان، رئيس وزراء ولاية كيرالا، والوفد المرافق.

وضمّ الوفد المرافق معالي ساجي تشيريان، وزير الثقافة وشؤون الشباب بولاية كيرالا، وسعادة الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وسعادة الدكتور أيه. جاياثيلاك، السكرتير العام لحكومة ولاية كيرالا، ورجل الأعمال سعادة يوسف علي إم. أيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية.

ورحّب معاليه بالوفد، مؤكداً أن ما تحققه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله من شراكات متينة مع جمهورية الهند يجسّد رؤية وطنية تقوم على تعزيز جسور التعاون والصداقة، وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

وأشار معاليه إلى ما يجمع الإمارات والهند من روابط إنسانية وثقافية واقتصادية راسخة، عزّزتها المساهمات الإيجابية للجالية الهندية في مسيرة التنمية في الدولة.

وبحث الجانبان، سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة داعمة للتنمية الشاملة خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات، ودعم المبادرات التي تعود بالنفع المتبادل وتُسهم في فتح آفاقٍ أوسع للشراكات بين المؤسسات المعنية في الجانبين.

كما ثمّن معاليه الدور البنّاء الذي يضطلع به روّاد الأعمال والمستثمرون من الهند في تعزيز روابط التعاون بين البلدين، مؤكداً حرص الإمارات على تهيئة بيئة داعمة تعزّز فرص النجاح، وتشجّع المبادرات التي تخدم المصالح المشتركة وتدعم الازدهار المستدام.

وفي ختام اللقاء، تقدّم الوفد الضيف بالشكر إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حفاوة الاستقبال، وأعرب عن تقديره لما توليه دولة الإمارات من رعاية للجالية الهندية.